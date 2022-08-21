新一代載人運載火箭研製中　中國太空人有望2030年登月

中國正研製新一代載人運載火箭和重型運載火箭，將承擔起載人登月、火星探測、木星探測和小行星探測等任務。其中，新一代載人運載火箭有望在2030年登上月球。



中國航天科技集團消息，新一代載人運載火箭將在2030年左右具備將中國人送上月球的能力；重型運載火箭研製成功後，將把中國運載地月轉移軌道發射能力提升至50噸，支撐月球開發活動。

目前，規劃中的一系列重複使用航天運輸系統研製工作，將大幅提升中國進入太空的能力、降低進入太空的成本，助力未來航天運輸領域大發展。同時，未來長征火箭將更智能、更安全。

中國正研製新一代載人運載火箭和重型運載火箭。圖為問天實驗艙與長征五號B遙三運載火箭組合體在測試廠房等待轉運。（新華社）

航天科技集團一院新一代載人運載火箭主任設計師馬英介紹，該院正在研究智慧火箭技術，讓火箭具備故障診斷和自主飛行能力，實現從傳統的按照飛行程序自動飛行，到自主化飛行的跨越，全新的故障診斷及處置系統將在新一代運載火箭上應用。

馬英表示，過往在發射任務前，火箭系統會針對可能出現的問題，制定數千條故障預案，若火箭飛行過程中發生故障，就根據相應預案或最接近該情況的方法去處置。

相反，中國研製的新一代故障診斷及處置系統，可以讓火箭不僅發現故障，還能進行分析和定位，找出故障位置，隨後自動採取針對性的處置措施。

若故障比較嚴重，例如引擎推力不足無法抵達預定軌道，在過去可能就意味著任務失敗。然而，智慧火箭會評估剩餘的能力，自行將任務降級，盡全力將衛星送到力所能及的位置，再讓衛星通過自身引擎變軌抵達目的地。