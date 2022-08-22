內地小學教科書插畫「不美觀向上」　人民教育出版社等27人遭問責

本年5月，內地人民教育出版社（簡稱人教社）第十一套小學數學教材插圖因人物形象醜陋、歪曲審美而引發廣泛關注。

教育部調查後認為，相關教材插圖存在「不美觀向上」等問題，當局對有關單位及27名失職失責人員進行嚴肅追責問責。



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據教育部通報，相關教材插圖主要存在三方面問題。一是不美觀向上，與立德樹人根本要求存在差距。整體畫風不符合大眾審美習慣，部分插圖人物形像比較醜陋，精神風貌不佳，沒有恰當體現出內地少年兒童陽光向上的形象。

二是不嚴肅規範，個別插圖甚至存在錯誤。插圖數量過多，部分插圖製作專業水準不高，個別插圖存在科學性、規範性問題。三是不細緻準確，部分插圖容易引人誤讀。部分插圖繪製粗糙，一些線條繪製和元素選擇不當，圖片比例不協調。

經查，沒有發現人教社相關人員與插圖作者吳勇、教材整體設計藝術總顧問呂敬人之間存在經濟利益輸送問題。

據通報，當局對有關單位及27名失職失責人員進行嚴肅追責問責，責令人民教育出版社黨委整改，並予以通報批評；給予人民教育出版社黨委書記、社長黃強黨內嚴重警告、記大過處分；給予總編輯、時任黨委書記郭戈黨內嚴重警告、記大過處分，免職處理；給予分管負責人黨內嚴重警告、記大過處分，免職處理；給予小學數學編輯室主要負責人黨內嚴重警告、記過處分，免職處理；給予其他17人相應紀律處分和組織處理。責令教育部教材局整改，並予以通報批評；給予局長田慧生黨內警告、記過處分；給予分管負責人等5名相關人員相應紀律處分和組織處理。

通報又指，對插圖作者、設計人員作出相應處理，不再聘請吳勇、封面設計呂旻、呂敬人及其工作室從事國家教材設計、插圖繪製等相關工作。