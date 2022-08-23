疫情｜內地昨增1748宗本土感染　海南西藏佔逾七成

內地的本土疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（22日）新增1895宗新冠肺炎感染，其中1748宗屬於本土感染，包括308宗確診個案及1440宗無症狀感染者，海南和西藏佔大部分。



新增的308宗本土確診個案包括，海南205宗、西藏27宗、重慶23宗、陝西13宗、廣東7宗、四川6宗、福建4宗、新疆4宗、河南3宗、湖北3宗、山西2宗、內蒙古2宗、湖南2宗、雲南2宗、青海2宗、上海1宗、浙江1宗、江西1宗，其中含65宗由無症狀感染者轉為確診。

當局指西藏疫情仍處於發展期，病毒傳播快、風險高。（新華社）

另外新增1440宗本土無症狀感染者包括，海南520宗、西藏518宗、新疆173宗、陝西77宗、青海54宗、甘肅23宗、河南11宗、安徽8宗、湖北8宗、重慶8宗、江西7宗、四川7宗、黑龍江5宗、廣西5宗、兵團5宗、上海3宗、遼寧2宗、山西1宗、內蒙古1宗、吉林1宗、浙江1宗、廣東1宗、貴州1宗。

西藏自治區昨日召開疫情防控記者會，表示截至8月21日24時西藏共有高風險區524個、中風險區289個，尚有43294人在接受隔離觀察。此外，有4427名遊客仍滯留當地，當局指疫情仍處於發展期，病毒傳播快、風險高，將全力做好滯留遊客服務保障，確保滯留遊客的訴求得到積極響應和妥善處置，保障滯留遊客安全順利返程。