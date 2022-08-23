中國成功發射中科院創新十六號衛星　團隊上海閉環2個多月研製

撰文：梁子傑
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香港時間8月23日10時36分，中國在西昌衛星發射中心使用快舟一號甲運載火箭，成功將中科院創新十六號衛星發射升空。

官方媒體《人民網》報道，創新十六號A、 B雙星組合體衛星順利進入預定軌道，發射成功。該衛星主要用於科學試驗、新技術驗証等領域。此次任務是快舟一號甲運載火箭的第16次飛行。

本次使用的運載火箭，快舟一號甲火箭是一款小型固體運載火箭，具備國際通用接口，主要為300公斤級低軌小衛星提供發射服務，具有飛行可靠性高、入軌精度高、準備週期短、保障需求少、發射成本低等特點。

中國成功發射中科院創新十六號衛星。（人民網）

創新十六號衛星由中國科學院微小衛星創新研究院抓總研製，主要用於開展新技術驗證試驗。本次任務是衛星創新院第43次衛星發射任務。目前，已成功發射涵蓋通信、導航、遙感、科學、微納等領域84顆衛星。

作為中國科學衛星領域的主力軍、應用衛星領域的方面軍，中國科學院已成功發射包括北斗三號組網衛星、暗物質粒子探測衛星、量子科學實驗衛星、天宮二號伴隨衛星、太極一號衛星等82顆衛星。

今年上半年上海疫情形勢嚴峻，道路封閉，物資匱乏，全市生產一度面臨停滯。創新十六號衛星處於總裝集成試驗階段，衛星研製團隊連續2個多月封閉在園區堅守科研一線，夜以繼日，如期完成了衛星研製，保證了衛星順利出廠。

研製團隊。（中國科學院微小衛星創新研究院）
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