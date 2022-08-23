商務部：進口服務累計逾4萬億美元　服務貿易總額連續8年世界第二

國家商務部表示，過去十年，中國服務業增加值增長1.49倍，進口服務累計超過4萬億美元（折合約31萬億港元）；中國服務貿易進出口年均增長6.1%，高出全球增速3.1個百分點。

去年，中國服務貿易總額連續第8年穩居世界第二位，進口額連續9年位居世界第二位。



商務部副部長盛秋平表示，中國加快構建更高水平開放型經濟新體制，連續5年縮減外資准入負面清單。在海南率先探索跨境服務貿易負面清單管理制度，區域全面經濟夥伴關係協定RCEP正式生效，新增22個服務開放部門，提高了37個服務部門的開放水平。

新冠肺炎疫情衝擊傳統服務貿易，但同時催生了大量新技術、新業態、新場景，遠程服務、非接觸經濟等快速發展，以數字化、智能化、綠色化為特徵的知識密集型服務貿易成為發展的新動能。

2012至2021年，中國知識密集型服務進出口年均增速達到9.3%，佔比提高10.3%，其中個人文化和娛樂服務、電訊計算機和信息服務、知識產權使用費、金融服務分別增長5.8倍、3.2倍、2.1倍和1.6倍。離岸服務外包規模增長2.9倍，服務外包產業累計吸納就業1127萬人。

商務部服務貿易和商貿服務業司司長王東堂表示，目前與中國有服務貿易往來的國家和地區已增至200多個，其中與「一帶一路」沿線國家增長33%，與金磚國家增長52%，與東盟國家增長27%。

盛秋平介紹，中國服務貿易在世界主要經濟體中率先克服新冠疫情的影響，實現恢復性的增長。去年，中國服務進出口額達到5.3萬億元（人民幣，下同，約6萬億港元），同比增長16.1%，創歷史新高；服務出口世界排名升到第三位。

今年上半年，中國服務貿易繼續保持較快的增長態勢，服務進出口總額達到2.9萬億元（約3.3萬億港元），同比增長21.6%；其中服務出口1.4萬億元（約1.6萬億港元），增長24.6%。

他提到，當前中國服務貿易的發展面臨不少挑戰和制約，包括疫情對服務貿易的影響仍然持續，服務貿易正面臨外需收縮的風險，企業經營壓力亦加大。

王東堂稱，商務部將進一步完善合作機制，持續深化與主要貿易夥伴經貿關係，不斷優化合作環境，建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，積極參與服務貿易國際規則和標準制定，為服務貿易國際合作創造良好環境。