佩洛西訪台｜淘寶賣家拒接台灣訂單？自斷財路全因這一大理由

有台灣民眾反應，接到中國大陸客服通知說，「台灣全部停發！」的消息，關務署強調，並無接到大陸電商遭到中國大陸海關卡關的消息。近日有一名網友則是想在淘寶採買生意要用的東西，結果賣家只問了一句地點「台灣嗎？」，確認後直接回覆一句「不做！」，讓她超傻眼，也給了一個尷尬又不失禮貌地回應。



一名女網友在「爆廢公社公開版」發文說，最近因為要採購作生意要用的東西，於是到淘寶逛逛，看見了喜歡的款式，結果賣家先是私訊問她「台灣嗎？」，原文版主則回應「是的」，結果賣家直接丟了一句「不做」搭上一個生氣的表情符號。

接著賣家又說「不發，現在拒絕台灣一切交易」，原文版主看到後無奈回應「好吧...謝謝」，結果賣家又繼續打「不針對人，維護國家主權和領土完整，微薄之力，原文版主也再回了一句「好的，沒關係」。

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網友看到也紛紛回覆，「你買什麼東西呀？我都正常買沒被拒絕，管他的直接買呀，他哪知道你那裡的」、「我的已經出貨了耶！下單之前客服小姐姐還一直幫我回答問」、「你給他的回答讓他顯得超級幼稚，笑死」、「看來最近又要因為原物料上漲準備漲價了，因為便宜的淘寶貨進不來」。

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有傳出大陸到台灣的貨會被攔截銷毀，台灣財報部關務署回覆，經電詢承攬、報關相關公協會，尚無接獲會員業者反映相關事宜，另外電詢承攬兩岸快遞的國際大型快遞公司，也表示沒有接獲相關通知，目前貨物進出口情形無顯著變化。

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