佩洛西訪台｜淘寶賣家拒接台灣訂單？自斷財路全因這一大理由
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
有台灣民眾反應，接到中國大陸客服通知說，「台灣全部停發！」的消息，關務署強調，並無接到大陸電商遭到中國大陸海關卡關的消息。近日有一名網友則是想在淘寶採買生意要用的東西，結果賣家只問了一句地點「台灣嗎？」，確認後直接回覆一句「不做！」，讓她超傻眼，也給了一個尷尬又不失禮貌地回應。
一名女網友在「爆廢公社公開版」發文說，最近因為要採購作生意要用的東西，於是到淘寶逛逛，看見了喜歡的款式，結果賣家先是私訊問她「台灣嗎？」，原文版主則回應「是的」，結果賣家直接丟了一句「不做」搭上一個生氣的表情符號。
接著賣家又說「不發，現在拒絕台灣一切交易」，原文版主看到後無奈回應「好吧...謝謝」，結果賣家又繼續打「不針對人，維護國家主權和領土完整，微薄之力，原文版主也再回了一句「好的，沒關係」。
相關文章：台海軍演｜「鎖台行動」一文看清 軍事外交經濟政治全方位制裁（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+13
網友看到也紛紛回覆，「你買什麼東西呀？我都正常買沒被拒絕，管他的直接買呀，他哪知道你那裡的」、「我的已經出貨了耶！下單之前客服小姐姐還一直幫我回答問」、「你給他的回答讓他顯得超級幼稚，笑死」、「看來最近又要因為原物料上漲準備漲價了，因為便宜的淘寶貨進不來」。
相關文章：佩洛西時尚密碼？美國眾議長鍾情粉紅色套裝 專家解讀指有玄機（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+9
有傳出大陸到台灣的貨會被攔截銷毀，台灣財報部關務署回覆，經電詢承攬、報關相關公協會，尚無接獲會員業者反映相關事宜，另外電詢承攬兩岸快遞的國際大型快遞公司，也表示沒有接獲相關通知，目前貨物進出口情形無顯著變化。
台海軍演｜藍議員轟佩洛西訪台危害國安 警察局長竟答：自求多福台海軍演｜網民曝「遊說佩洛西花費9400萬」 台官方斥捏造台海軍演｜福州廈門反而沒有 僅平潭台商收到福建國安局這簡訊台海軍演｜原來極恐慌？台「避難所位置App」登蘋果AppStore第3名佩洛西訪台｜口譯員多番失儀 被斥不專業 身份曝光即獲網民原諒佩洛西訪台｜台北群眾趁熱鬧 湧至「飛機巷」迎接歷史性時刻
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】