華潤置地前主席唐勇涉違紀違法受查

撰文：梁子傑
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華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對其進行紀律審查，經國家監委指定四川省監委管轄，四川省監委指定綿陽市監委管轄，綿陽市監委正對其進行監察調查。

51歲的唐勇目前任華潤現代服務有限公司專業總監，於1993年8月加入華潤集團，2013年獲委任為華潤置地董事總經理，2014年起出任華潤置地董事會副主席。2018年12月獲委任華潤置地首席執行官。2019年2月12日起獲任董事會主席。2019年12月17日，華潤置地公告稱，唐勇辭任董事會主席，同日華潤電力公告其獲委任執行董事兼總裁。

2021年9月23日，華潤電力總裁唐勇在溫州拜會浙江省委常委、溫州市委書記劉小濤，雙方就進一步深化政企交流、加強投資合作、推動新能源項目落地等事宜進行了深入交流。（華潤電力）

華潤置地有限公司於1994年改組成立，是《財富》「世界500強」華潤（集團）有限公司旗下負責城市建設運營的業務單元，是行業領先的城市投資開發運營商。2021年，華潤置地總資產9,498億元（人民幣，下同），全年實現營業收入2,121億元，實現合約銷售額3,158億元，實現租金收入174億元，實現淨利潤324億元。

華潤置地業務是開發銷售型業務，包括銷售經營的住宅、公建等；經營性不動產業務，包括持有租賃經營的購物中心、寫字樓、酒店等；輕資產管理業務即萬像生活，包括商業運營與物業管理業務；生態圈要素型業務包括長租、產業地產、城市更新、城建運營、文體場館運營、康養、酒店管理、影院等業務。

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