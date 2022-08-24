高溫持續四川重慶部分地區最高氣溫可達逾40℃　料至月底才緩和

內地多地持續高溫，中央氣象台周三（24日）6時繼續發布高溫橙色預警，預計當日四川東部、重慶等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。據了解，今次是內地自1961年以來最強的高溫熱浪事件，雖然未來一周南方地區高溫天氣整體上呈現緩和的趨勢，但高溫不會是馬上結束，而是需要一個階段性的過程。



據中央氣象台消息，預計周三白天，陝西南部、安徽南部、湖北西部和東南部、湖南、江西、浙江中南部、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣東、廣西等地有35℃至39℃高溫天氣，其中四川東部、重慶、江西東部、福建西部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

而為支援重慶抗旱，中國氣象局周二（23日）緊急調用一架新舟60高性能飛機馳援重慶增雨抗旱工作，並派專家進行增雨作業指導。該飛機加裝大氣探測子系統、催化作業子系統、空地通信子系統、任務集成子系統和任務電源子系統，實現空地協同指揮下的大氣科學探測和人工增雨作業，可對空中雲水資源進行實時探測，尋找適合作業的區域，提高作業效率。

今次南方高溫天氣的範圍、持續時間及強度，都是1961年有氣象記錄以來最強的。但據中央氣象台消息，受冷空氣影響，周二下午2時，陝西南部、河南、山東南部、湖北、安徽、江甦的氣溫與前一天同時次相比，皆出現了不同程度溫度的下降，尤其河南南部、安徽北部、江蘇北部等地降幅普遍在10℃或以上。

至於南方的高溫到底何時才能結束，中央氣象台首席預報員陳濤表示，目前看來雖然未來一周南方地區高溫天氣整體上呈現緩和的趨勢，但不會是馬上結束、馬上轉涼，因高溫天氣持續多時，其緩解或者是解除還是需要一個階段性的過程，不會出現突然轉折的現象。未來一段時間，副熱帶高壓仍會一定程度上維持，高溫天氣仍會比較複雜。

據預計，周三至周四（25日），江漢、江淮地區高溫天氣將率先得到緩解；周五、六（26、27日）以後，江南地區的湖南、江西、浙江等地亦能緩解。

而備受注目的四川東部到重慶一帶則最晚，高溫天氣可能要到下周一（29日），甚至下周二（30日）以後才會有所緩和。