高溫紅色預警持續　重慶連日高溫乾旱多區山火肆虐

中央氣象台連續第11日發布高溫紅色預警，其中重慶部分地區最高氣溫可達40℃以上。

8月18日以來，因持續高溫乾旱，重慶江津、大足、銅梁、巴南等區先後發生山林火災，大批居民緊急撤離，目前火勢可控，無人員傷亡。



8月18日晚10時許，重慶江津區支坪鎮仁龍村發生山火，市區先後派出逾2300人參與救援，並派出多輛消防車、救護車及多架直升機。截至昨日（21日）午夜12時，山火東線、西線已撲滅，南線火勢有效阻斷，正全力阻斷北線火勢，暫無人員傷亡。經初步評估，火場過火面積近100畝。

8月20日下午3時許，重慶市銅梁區與大足區毗鄰的永嘉鎮聖水村、圍龍鎮龍韻村山林發生火災。當局派出逾650人緊急撲救，火場周邊居民已及時撤離至安全地點，過火面積及起火原因正在核查。

昨日下午5時許，巴南區界石鎮新玉村所轄山林發生火災，現已組織逾2000人緊急撲救，居民已全部撤離。同日晚上10時半，北碚區歇馬街道虎頭村凹兒坪發生火情，當地組織500餘人撲救，過火面積和起火原因正在調查。

重慶市巴南區界石鎮新玉村所轄山林發生火災。（微博＠中國電信）

重慶市委宣傳部消息，多區先後發生山林火災，當地迅速啟動市區應急預案，共調集5000餘名市區兩級應急局專業救援隊、森林消防、武警部隊、消防救援及當地幹部群眾全力滅火，重慶市應急局航空救援總隊派出7架直升機在空中滅火，共撤離540戶1500餘名居民。

據了解，今年是重慶自1961年以來最嚴重的極端連晴高溫天氣，起火點均為山勢陡峭處，加上風大風向不定形成亂流等非常不利因素，極大增加了滅火的難度。

參與救火的官兵在高溫天氣下席地而睡。（微博＠無為李爺）

中央氣象台消息，預計今天（22日）日間，甘肅東南部、陝西南部、河南大部、山東西南部、安徽、江蘇大部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、雲南東北部、廣東中北部、廣西北部等地有35℃至39℃高溫天氣。

其中，陝西南部、四川東部、重慶、湖北大部、湖南北部、江西北部、安徽東南部、浙江中西部、福建東北部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。