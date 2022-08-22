高溫旱災供電緊張　南京明起一連兩天「射火箭」人工增雨緩解旱情

受南方連日高溫及四川大旱影響，中國多地電力供應緊張。為緩解旱情，南京市氣象局按照《中華人民共和國氣象法》和《人工影響天氣管理條例》相關規定，南京市氣象局在23-24日開展人工增雨作業。



南京市政府表示，經向空域管制部門備案，六合區馬集鎮許家祠堂（118°44′40″E，32°30′40″N）、浦口區氣象局新址（118°35′27″E，32°03′59″N）為增雨作業點，以作業點為中心半徑10公里內的行政區域。

政府提到，作業使用設備為WR-98型專用人工增雨火箭，作業具有一定的危險性，在作業現場安全警戒範圍（距離火箭作業車半徑50米以內）禁止群眾圍觀。

氣象局呼籲，在作業區域內（離作業點半徑10公里左右範圍內），如發現人工增雨作業火箭彈殘骸或故障彈，請立即向南京市氣象局或當地派出所報告，不可擅自拆除、搬動或儲藏；如發現火箭殘體降落時，請注意避讓。

人工增雨作業區域。（南京市委市政府）

中國天氣網2010年3月22日曾發表的《人工增雨的原理及作業方式》指，人工影響天氣要具備一定的天氣條件，晴天或天上的雲很薄就不具備人工增雨作業條件。只有當雲係發展到一定的厚度，這個厚度一般是大於2公里，而且，雲裏邊要有一定的過冷水（低於0度而不結冰的水）含量，雲中要有上升氣流，這樣才通過地面的高炮、火箭或飛機將催化劑攜帶到雲中的有效部位，就能夠起到人工增雨的作用。不過，在大旱期間往往具備人工增雨的天氣過程也少。

資料提到，人工增雨原理可概括地為「觸發機制」四個字，即在充分研究自然降水過程的基礎上，人工觸發自然降雨機制。有雲才能有雨，但不是所有的雲都有降水潛力，只有那些有降水潛力和開發利用可能（雲水資源豐富，雲層較厚，對冷雲來講主要要有較豐厚的過冷水區）的雲才可催化致雨。