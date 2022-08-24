運油-20、殲-20、殲-16同框照首曝光　三機將於本周公開亮相

今天（24日），運油-20、殲-20、殲-16 三機同框照首次對外發布。



空軍航空開放活動暨長春航空展新聞發布會，今日在吉林長春召開。中國空軍新聞發言人申進科大校在發布會上介紹，空軍航空開放活動暨長春航空展，將於8月26日至8月30日在吉林長春舉辦，空軍殲-20、運-20、運油-20 等「20 系列」戰機將集中亮相。其中，中國新一代空中加油裝備運油-20將首次對外公開展示。

運油-20、殲-20、殲-16 三機同框照首次對外發布。（微博＠人民日報）

軍事專家王明志介紹，運油-20是本次活動的最大亮點。作為一種多任務加油運輸機，運油-20是空中力量的倍增器。運油-20和運-20與殲-20、殲-16飛機組成靈活的戰鬥編組，將大幅度提升空軍遠程機動、遠域攻防和遠程投送能力。

他指出，空軍裝備運油-20後，對於完善空中作戰體系，實際上可以起到重要支撐作用。首先，運油-20是一個先進的多任務的加油運輸機，既可以執行空中加油任務，也可以執行運輸任務，根據不同的需要進行相應組合，提高加油平台的利用效率。

運油-20和殲-16開展海上方向空中加油訓練。（新華社）

第二，空軍的主戰飛機都具備了空中受油能力，運油-20可以為殲-16、殲-14進行空中受油，極大提升遠程作戰能力。他提到，8月初解放軍在台海舉行軍演時，運油-20亦發揮其特殊作用，提到空軍的遠程作戰能力。

第三，運油-20具有多點加油能力，可同時在空中為兩架戰機加油，提高空中加油效率。第四，運油-20可為不同型號的戰機加油，包括殲-20、殲-16、殲-10C等等，組成一個空中作戰體系，在進行遠程作戰任務的同時，還可以支撐空軍的戰鬥部署，從而提高空軍的實戰能力。