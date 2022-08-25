疫情｜內地增1634宗本土感染　多數個案來自海南與西藏

國家衛健委公布，內地昨日（24日）新增1634宗新冠肺炎本土感染，多數個案來自海南與西藏。



內地新增390宗確診病例，其中本土病例345宗，包括海南217宗，西藏37宗，重慶27宗，陝西16宗，四川15宗，新疆13宗，廣東4宗，山西3宗，青海3宗，天津2宗，遼寧2宗，河南2宗，河北1宗，江西1宗，湖北1宗，雲南1宗；其餘45宗為境外輸入病例。

同日，新增1369宗無症狀感染，其中本土1289宗，包括西藏521宗，海南309宗，新疆154宗，青海114宗，陝西51宗，江西25宗，河南23宗，四川23宗，重慶16宗，湖北12宗，廣西8宗，遼寧7宗，上海6宗，湖南4宗，河北2宗，浙江2宗，廣東2宗，雲南2宗，甘肅2宗，山西1宗，黑龍江1宗，江蘇1宗，福建1宗，山東1宗，貴州1宗；另有80宗為境外輸入病例。

截至目前，內地現有確診病例7764宗，累計報告確診病例241036宗，5226人病亡。

海南本月累計感染近2萬宗 新疆疫情初步受控

在備受關注的海南，自2022年8月1日至昨日24時，該省累計報告感染者19363宗。其中，本土確診病例8062宗，包括三亞市6203宗、樂東縣414宗、東方市396宗、儋州市388宗、萬寧市206宗、陵水縣195宗、臨高縣187宗、海口市28宗、澄邁縣27宗、瓊海市9宗、五指山市7宗、昌江縣1宗、定安縣1宗；本土無症狀11301宗，包括三亞市8381宗、樂東縣945宗、儋州市885宗、萬寧市478宗、東方市220宗、陵水縣197宗、臨高縣149宗、海口市29宗、五指山市7宗、瓊海市6宗、定安縣2宗、澄邁縣2宗。

新疆方面，自治區人民政府新聞辦公室昨日召開疫情防控新聞發布會，自治區疾控中心流行病學首席專家李凡介紹，近期，新疆日新增核酸陽性病例開始呈現緩慢下降態勢，疫情初步得到控制。經過對本次疫情部分病例進行病毒基因測序，確定引起新疆伊犁本次疫情的病毒為奧密克戎變異株BA5.2進化分支。