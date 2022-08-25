疫情｜江西漢謊稱買菜去岳父葬禮被罰惹議　內媒：防疫需更人性化

新冠肺炎疫情期間，民眾因不遵守防控規定而遭罰屢見不鮮，然而近日發生於江西貴溪市鴻塘鎮的一宗案例卻引起輿論振動，事緣基塘村一名去世，其女婿與外孫遂以買菜為名出小區參加葬禮，結果遭到行政處罰。對此，有評論認為，防疫需要更加精細化人性化。



江西省鷹潭市委宣傳部工作人員表示，宣傳部已經關注到此事，目前正在詳細調查了解，後續可能會有進一步的通報或解釋。目前，信江分局微信公眾號已經刪除「女婿外孫違反防疫規定參加老人葬禮」事件的通報。

8月22日，鷹潭市公安局信江分局依法嚴厲查處一起拒不執行人民政府在緊急狀態情況下依法發布的決定、命令案，經查，貴溪市鴻塘鎮基塘村村民祝某某於16日去世，家住信江新區某小區的余某輝（祝某某女婿）與饒某龍（祝某某外孫）遂於17日上午相約去弔唁，期間余某輝以出門買菜為由騎電瓶車出小區，再載饒某龍前往其位於嶺頭餘家的老宅，停放車後續徒步小路到達目的地。20日上午，余某輝的兩個兒子亦以相同方式、線路到基塘村。

到22日晚，在祝某某下葬後，四人沿原線路返回，因害怕走小路遇蛇遂試圖穿越江北辦事處港口村，結果被巡邏的村幹部發現。雖然他們在查驗核酸檢測結果均為24小時綠碼後獲放行，但最後在返回位於信江新區居住的小區時，被值守在門崗的工作人員攔下並報警。目前，四人因拒不執行人民政府在緊急狀態情況下依法發布的決定、命令被信江公安分局依法行政處罰，並被送至集中隔離點接受隔離觀察。

四人被送至集中隔離點接受隔離觀察。（九派新聞）

事件引起輿論熱議，不少網民紛紛認為事件不近人情。對此，內媒《紅星新聞》發表評論文章，認為無論基於何種緣由，拒不執行人民政府在緊急狀態情況下依法發布的決定、命令，肯定是不對的，警方依法予以行政處罰，並送至集中隔離點接受隔離觀察，只要是在法律許可的範圍之內就沒有問題。

不過文章同時提到，在中國文化語境中，女婿參加岳父葬禮同樣是基本的孝道，想盡辦法克服困難參加岳父葬禮，在傳統文化和人性關懷的角度，又是值得讚許的，「特定情形下的服刑人員尚且可以申請參加親人葬禮，何況普通公民？」最後文章強調，疫情防控早已進入常態化，無論是對於病毒的了解，還是對於防控舉措的使用，都有足夠的經驗讓防疫更加精細，也有足夠的空間讓防疫更為人性，從而盡量減少對市民正常生活的影響。