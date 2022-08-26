疫情｜內地昨增1501宗本土感染海南佔近400　海口107歲治愈出院

國家衛健委公布，內地昨日（25日）新增1501宗新冠肺炎本土感染，多數個案來自海南與西藏。而在上海，昨日本土新增1宗確診和1宗本土無症狀感染者，其中1宗無症狀感染者在隔離管控中發現。



內地新增312宗確診病例，其中本土病例262宗，包括海南111宗，西藏83宗，四川27宗，陝西15宗，重慶8宗，廣東4宗，遼寧3宗，青海3宗，山西2宗，新疆2宗，內蒙古1宗，上海1宗，江西1宗，河南1宗；其餘50宗為境外輸入病例。

同日，新增1316宗無症狀感染，其中本土1239宗，包括西藏444宗，海南285宗，新疆133宗，青海103宗，河南67宗，陝西51宗，四川39宗，江西20宗，湖北13宗，廣西13宗，河北12宗，重慶12宗，遼寧9宗，甘肅8宗，山東6宗，黑龍江5宗，江蘇5宗，廣東4宗，福建3宗，浙江2宗，天津1宗，上海1宗，湖南1宗，雲南1宗，寧夏1宗；另有77宗為境外輸入病例。

截至目前，內地現有確診病例7648宗，累計報告確診病例241348宗，5226人病亡。

海南三亞8月累計近1.5萬個案 海口107歲人瑞治愈出院

在備受注目的海南三亞，昨日新增76宗確診病例、250宗無症狀感染者。截至昨日24時，當地8月累計發現6279宗確診病例、8612宗無症狀感染者。

值得一提的是，海口一名為黃亞芬的107歲老婦於前日（24日）治愈出院。她是海南本輪疫情年齡最大的新冠肺炎患者，8月14日和孫媳婦陳桂英在三亞隔離期間被檢測出新冠病毒核酸陽性，並出現咳嗽、咳痰、咽痛、肌肉酸痛等症狀，診斷為新冠肺炎輕型，15日晚轉到海口片區定點醫院治療。

因應超高齡老人的風險，醫院專家團隊細緻地制定了診療方案，最終經過10天治療，黃亞芬和孫媳婦一起出院。據介紹，再過十幾天，便是黃亞芬108歲大壽。