廣東等省報告輸入性瘧疾疫情　國家衛健委要求加強入境口岸監測

據《封面新聞》報道，廣東、雲南、浙江等省份近日均報告集中回國人員發生輸入性瘧疾聚集性疫情。國家衛健委對此印發《關於進一步做好防止瘧疾輸入再傳播工作的通知》（以下簡稱《通知》），明確加強各入境口岸和隔離點入境人員的瘧疾監測等防控措施。



《通知》要求，各地要強化瘧疾監測工作，加強各入境口岸和隔離點入境人員的瘧疾監測，重點關注入境人員的原始來源國信息，對近期出現過發熱症狀者必須開展瘧疾檢測，及時發現、儘早處置，在具有再傳播風險的地區要及時開展媒介監測和疫點處置，及時阻斷傳播風險。

國家衛健委印發《通知》，明確加強各入境口岸和隔離點入境人員的瘧疾監測等防控措施。（Егор Камелев/Unsplash）

《通知》明確，各地衛生健康、疾控部門要積極會同商務、海關、移民、軍隊等有關部門，加強溝通，密切配合，建立健全部門間、省際間、軍地間瘧疾聯防聯控工作制度，不斷完善信息共享機制，確保疫情信息通暢，抓好從瘧疾流行國家回國人員的瘧疾宣傳和防控工作。

《通知》強調，針對雲南邊境地區，要健全完善跨境聯防聯控機制，嚴格把守瘧疾三道防線，加強邊境村寨、邊境縣重點人群的監測與防控，對邊境地區的瘧疾防控毫不放鬆，謹防國境線外瘧疾疫情向中國輸入和傳播風險。

《通知》又要求，各地要對從境外瘧疾流行地區回國人員發出瘧疾疫情健康提示，出現發熱等症狀要及時主動進行瘧疾檢測，提高自我防護意識。加強對邊民、邊防人員以及往來境外瘧疾流行地區務工、旅遊、商務、維和等重點人群的瘧疾防控知識宣傳，引導做好自我防護，謹防境外感染，增強主動就診、及時治療的意識，從源頭上減少瘧疾傳播風險。