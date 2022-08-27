中芯國際擬在天津建12英吋晶圓產線　總投資588億元

中國晶圓製造龍頭中芯國際宣布擴產，擬投資75億美元（約合588億港元）在天津建12英吋晶圓代工生產線。



中芯國際擬投資75億美元在天津建12英吋晶圓代工生產線。（資料圖片）

周五（26日），中芯國際發布公告指，與天津市西青經濟開發集團有限公司和天津西青經濟技術開發區管理委員會，共同訂立並簽署《中芯國際天津12英寸晶圓代工生產線項目合作框架協議》（以下簡稱《協議》）。

《協議》顯示，擬在天津建設的12英吋晶圓代工生產線項目，產品主要應用於通訊、汽車電子、消費電子、工業等領域，擬選址西青開發區賽達新興產業園內。規劃建設產能為每月10萬片，可提供28納米至180納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。

同時，中芯國際將在西青開發區全資設立一家生產型獨立法人公司，註冊資本為50美元（約合392億港元），投資總額為75億美元。

該項目中，天津市西青經濟開發集團、天津西青經濟技術開發區管理委員會，同意給與中芯國際天津專案用地支持、項目產業扶持、項目人才支持、 項目基礎設施支持以及項目其他支持。

中芯國際承諾，西青新公司按照約定條件及程序參與項目地塊的競拍，用於該項目建設。公司同時稱，本協議擬投資的項目符合公司的發展規劃，有助於公司長遠發展。項目資金來源於公司自有資金及自籌資金，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

據內媒報道，目前中芯國際在上海、北京、天津、深圳建有三座8吋晶圓廠和三座12吋晶圓廠。