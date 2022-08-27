內地4年來投入資金65億元 幫扶退役軍人3100餘萬人次
撰文：許祺安
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中宣部周五（26日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會第25場，介紹退役軍人工作的舉措與成效，指4年多來「退役軍人事務部」每年利用重要時間節點，普遍開展退役軍人走訪關愛活動，共投入資金65億元（人民幣．下同），走訪幫扶3100餘萬人次。
據《澎湃新聞》報道，2018年4月16日，「退役軍人事務部」在北京掛牌成立，追求讓軍人成為全社會尊崇的職業、讓退役軍人成為全社會尊重的人，增強退役軍人獲得感、幸福感、榮譽感。
退役軍人事務部思想政治和權益維護司司長梁競閣說，退役軍人事務部聯合中央政法委、民政部、財政部等部門制定出台退役軍人幫扶援助、兜底保障、司法救助等文件，發揮相關部門職能優勢，開闢紓難解困「綠色通道」，目前已為困難退役軍人和軍人軍屬發放司法救助金近4100萬元。
此外，退役軍人事務部協同相關社會組織開展「情暖老兵·關愛幫扶」公益行動，已投入資金3000餘萬元，集中開展急難幫扶救助、老年康養慰藉、子女助學助醫等活動，指導20省份成立退役軍人關愛基金（會），籌集資金總額達90億元。
梁競閣表示，下一步，將會同中華慈善總會等機構，持續開展「情暖老兵——為退役軍人排憂解難」專項行動，使更多的困難退役軍人受益。該部將不斷完善幫扶援助服務系統，開展常態化走訪關愛工作，引導社會組織積極發揮作用，切實「兜底」保障網絡。