內地4年來投入資金65億元　幫扶退役軍人3100餘萬人次

中宣部周五（26日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會第25場，介紹退役軍人工作的舉措與成效，指4年多來「退役軍人事務部」每年利用重要時間節點，普遍開展退役軍人走訪關愛活動，共投入資金65億元（人民幣．下同），走訪幫扶3100餘萬人次。



據《澎湃新聞》報道，2018年4月16日，「退役軍人事務部」在北京掛牌成立，追求讓軍人成為全社會尊崇的職業、讓退役軍人成為全社會尊重的人，增強退役軍人獲得感、幸福感、榮譽感。

2018年3月，十三屆全國人大一次會議表決通過了關於國務院機構改革方案的決定，批准成立退役軍人事務部。（網上圖片）

退役軍人事務部思想政治和權益維護司司長梁競閣說，退役軍人事務部聯合中央政法委、民政部、財政部等部門制定出台退役軍人幫扶援助、兜底保障、司法救助等文件，發揮相關部門職能優勢，開闢紓難解困「綠色通道」，目前已為困難退役軍人和軍人軍屬發放司法救助金近4100萬元。

此外，退役軍人事務部協同相關社會組織開展「情暖老兵·關愛幫扶」公益行動，已投入資金3000餘萬元，集中開展急難幫扶救助、老年康養慰藉、子女助學助醫等活動，指導20省份成立退役軍人關愛基金（會），籌集資金總額達90億元。

梁競閣表示，下一步，將會同中華慈善總會等機構，持續開展「情暖老兵——為退役軍人排憂解難」專項行動，使更多的困難退役軍人受益。該部將不斷完善幫扶援助服務系統，開展常態化走訪關愛工作，引導社會組織積極發揮作用，切實「兜底」保障網絡。