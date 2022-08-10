對中醫看法消極　內地醫學科普自媒體「丁香醫生」系列帳號被禁言

內地醫療集團「丁香園」旗下微博帳號「丁香園」、「丁香醫生」、「丁香媽媽」、「丁香生活研究所」近日被禁言，微博頁面顯示原因為「違反相關法律法規」，引起關注。

有內地自媒體回顧該集團旗下自媒體的過往言論，指其宣傳大量對中醫的負面觀點，並推廣西方醫學及藥物，曾被稱為「中醫墳場」。



微博帳號「丁香醫生」有多達598萬粉絲追蹤，「丁香園」也有217.3萬追蹤者，粉絲數最少的是「丁香媽媽」，為11.4萬。「丁香醫生」、「丁香媽媽」、「丁香生活研究所」三個帳號最新一次發微博均在8月6日，「丁香園」最新一次微博於5日發布。

在微信公眾平台，「丁香園」、「丁香醫生」、「丁香媽媽」、「丁香生活研究所」4個帳號9日均未推送消息。此前，這些帳號每天都會向用戶進行醫療健康內容推送。

有內地自媒體指，丁香醫生曾發布大量反對中醫觀點的內容，例如習慣晚睡對健康未必有害等，並曾大力批評中成藥連花清瘟，但多次推薦美國輝瑞等抗疫藥物。

「丁香園」系列帳號又被指股權結構涉及外資及未公開的投資方，且據科技媒體《36氪》公開報道，其曾與輝瑞、賽諾菲等外國醫藥巨頭建立了合作關係等，但相關報道中的合作方亦包括中國醫藥企業，例如科興控股和華蘭生物。