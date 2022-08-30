內地增1717宗本土病例西藏佔最多　深圳現BF.15：面臨最嚴峻形勢

國家衛健委公布，內地昨日（29日）新增1717宗新冠肺炎本土病例，西藏佔最多，共有694宗。



內地昨日新增349宗本土確診病例，四川167宗，西藏49宗，海南37宗，廣東24宗，新疆14宗，重慶11宗，天津8宗，黑龍江8宗，陝西8宗，內蒙古7宗，山東3宗，湖南3宗，河北2宗，山西2宗，遼寧2宗，河南2宗，青海2宗，含53宗由無症狀感染者轉為確診病例（海南16宗，四川15宗，新疆13宗，西藏4宗，陝西2宗，遼寧1宗，山東1宗，青海1宗）。無新增死亡病例。

昨日新增1368宗本土無症狀感染者，西藏645宗，四川109宗，青海103宗，黑龍江66宗，海南55宗，遼寧50宗，天津43宗，新疆40宗，甘肅37宗，江西35宗，河北33宗，湖北32宗，河南27宗，內蒙古19宗，陝西16宗，山東14宗，廣西14宗，廣東12宗，重慶12宗，江蘇3宗，山西2宗，安徽1宗。

值得注意的是，深圳疫情升温，昨日新增35宗新冠肺炎本土個案，包括24宗本土確診病例及11宗本土無症狀感染者，比前一日的11宗新冠肺炎本土個案大增。深圳當局昨日表示，近日大多數個案感染毒株為BF.15變異株（Omicron BA.5.2.1的子分支），為本地首次發現。

深圳當局又表示，深圳本輪疫情中的陽性個案主要感染的是隱匿性和傳播力更強的Omicron BA.5進化分支。加之當前國際國內疫情反覆，導致全市疫情防控同時面臨本土疫情續發反彈風險和境外疫情倒灌風險、國內中高風險地區輸入風險的三重挑戰。未來一段時間將是深圳市疫情防控壓力最大、風險最高、形勢最嚴峻的時候。