唐山打人｜中紀委：嚴懲惡勢力及保護傘　以法治守護公平正義

唐山燒烤店惡意傷人事件引起全國人民震怒。昨日（29日），河北通報本案最新調查進展，包括對主犯陳某志等28人依法提起公訴，對15名相關人員立案審查調查，其中8人採取留置措施等。

今日（30日），中紀委國家監委網站就事件發表評論稱，人民群眾對黑惡勢力深惡痛絕，對惡勢力必須重拳出擊、嚴懲不貸。



評論稱，從通報情況看，本次調查既針對唐山燒烤店打人事件，又對疑犯過往涉嫌違法犯罪行為進行清查；不但調查直接參與毆打的疑犯，也將整個涉惡組織一併納入調查範圍。執法部門依規依法開展調查、及時公布調查結果，既是還原事件真相、還受害人公道的應有之義，也是回應輿論關切，滿足人民群眾對公平正義的訴求。

評論稱，對惡勢力必須重拳出擊、嚴懲不貸，對背後的腐敗和「保護傘」更要查深查透、除惡務盡，依規依紀依法嚴肅查處。

河北唐山燒烤店男顧客圍毆女子，更將女子拖到店外毆打。（微博）

案例表明，黑惡勢力之所以能夠坐大成勢、危害一方，一個重要原因在於一些黨員幹部和公職人員利欲熏心、知法犯法，利用自身職權和職務影響為違法犯罪活動站台撐腰、提供庇護。

陳某志等涉嫌惡勢力組織實施多宗違法犯罪行為，反映出一些黨員幹部和公職人員為其提供「保護傘」。紀檢監察機關對背後的腐敗和「保護傘」問題深挖徹查，就是要剷除惡勢力賴以生存的土壤，防止捲土重來、死灰復燃。同時，也向社會釋放強烈信號，誰敢包庇放縱黑惡勢力，誰就必然受到紀法嚴懲。

評論稱，唐山打人事件再次警示大眾「掃黑打傘」是一場持久戰，必須深刻認識黑惡勢力頑瘴痼疾的複雜性、反覆性，任何時候都不能鬆懈。始終保持高壓態勢，堅持把掃黑除惡同基層「拍蠅」結合起來，把「打傘破網」同政法隊伍教育整頓結合起來，既抓涉黑組織也抓後面的「保護傘」，深入推進掃黑除惡、「打傘破網」常態化、機制化。

主犯陳某志被警方訊問畫面首度公開。（影片截圖）

評論又稱，掃黑打傘還要查改同步、標本兼治，以典型個案推動解決普遍性深層次問題。案發地的相關部門要舉一反三、引以為鑑，深入查擺問題、研究整改措施、健全制度規範，注重抓早抓小、開展源頭治理。

無論是深入調查案件、嚴查惡勢力背後的腐敗和「保護傘」，抑或下一步公正辦理案件、依法嚴懲犯罪分子，都是以法治守護公平正義，維護人民群眾生命財產安全和社會和諧穩定。要慎終如始、再接再厲，以掃黑除惡、「打傘破網」的實際成效，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。