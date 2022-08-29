唐山打人｜異地辦理避嫌防包庇　掃黑除惡「回頭看」審15警官

今年6月10日，河北唐山市發生打人事件，有男食客酒後搭訕遭拒後，竟夥同朋友當場圍毆兩名女子。河北省廊坊市廣陽區人民檢察院依法提起公訴，涉案9人當中，有7人被起訴。河北省紀委監委亦就唐山打人事件，對15名相關人員立案調查，其中8人被留置。

唐山市打人事件後，官方採取異地辦理、掃黑除惡回頭看等行動為建設更高水平的平安中國、法治中國提供有力保障。



唐山打人案異地辦理避嫌防包庇

內地媒體《海報新聞》報道，多名律師表示，對於重大、複雜、特殊且敏感的案件，上級公安機關可以直接辦理或者指定異地管轄，這也是公安機關在辦理相關案件的通常情況。

四川律師林小明稱，該案社會影響極大，河北省公安廳指定廊坊警方管轄辦理是合理的。隨著該案件的進一步偵查及披露越來越多的案情，當地是否存在為涉黑涉惡勢力充當保護傘的情況也會進一步得到明確，指定異地管轄更有利於減少干擾，也利於最大程度地維護受害人的合法權益。

雲南律師湯光仁認為，本案實行異地管轄也非常必要，經過指定異地管轄，就能避免一些可能產生干擾案件辦理的因素。

對於異地用警，一般存在三種可能，一是有證據證明當地公安涉案，或者可能有包庇、辦關係案人情案的可能，那麼上級公安機關就可以指令異地用警；二是辦案機關自己提出申請，避嫌，建議上級機關異地用警，但一般這種情況極少。三是其他小概率的可能，上級機關自己通過研判，認為異地用警更合適，直接指令異地用警。

廊坊警方被指定異地管轄唐山市內涉黑涉惡案件在此前早有先例。2019年5月，根據河北省公安廳指定管轄，廊坊市公安機關打掉了以唐山市路北區果園鄉碑子院村原村幹部趙某國為首的涉黑惡犯罪團伙。經查明，趙某國涉黑惡犯罪團伙採用暴力威脅等手段，把持基層政權，多次實施尋釁滋事、非法拘禁、詐騙等違法犯罪活動，侵吞村集體經濟利益，公安機關共抓獲犯罪嫌疑人18名，破獲違法犯罪案件14起。

掃黑除惡回頭看審15警官

針對燒烤店惡意傷人事件，唐山市6月11日晚召開會議強調，要從嚴從快依法嚴懲，深入開展掃黑除惡「回頭看」專項行動，保持依法嚴厲打擊高壓態勢，持續深化社會治安綜合治理，還傷者公道、還市民安寧、還社會穩定。

會議提到，要對黨絕對忠誠，秉持人民至上，持續深入紮實推進常態化掃黑除惡鬥爭，對黑惡犯罪要嫉惡如仇，除惡務盡。堅持一案三查，深挖徹查，依法嚴懲，絕不姑息。要發揚鬥爭精神，以紮紮實實的工作為全市人民安居樂業創造安寧、祥和的幸福家園。

中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新6月19至21日在海南調研常態化掃黑除惡工作並召開座談會，要求深挖徹查涉黑涉惡腐敗和「保護傘」。公安部長王小洪6月25日召開公安機關夏季治安打擊整治百日行動動員部署會，強調政治安全、楓橋經驗和強化社會管控，化解各類安全隱患，維護社會穩定，以實際行動迎接「二十大」勝利召開。

河北省紀委監委8月29日發布《關於嚴肅查處陳某誌等涉嫌惡勢力組織背後的腐敗和「保護傘」問題的通報》，提到河北省紀檢監察機關嚴肅查處了陳某志等涉嫌惡勢力組織背後的腐敗和「保護傘」問題。

河北省紀委監委組織協調唐山、廊坊、衡水等地紀委監委對15名相關人員立案審查調查，其中對唐山市路北區政府副區長，市公安局路北分局局長馬愛軍及唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明派里出所原所長范立峰、光明里派出所副所長王洪偉、喬屯派出所副所長王志鵬、唐山市公安局交警支隊四級警長安迪等8名公職人員採取留置措施，初步查出了違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題。

河北省紀委監委表示，紀檢監察機關將深挖徹查，依紀依法嚴肅處理。