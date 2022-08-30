極端天氣｜重慶四川昨起降雨　南方高溫天氣料明日結束

重慶、四川、陝西等地昨日（29日）起降雨。氣象部門提醒，四川、陝西等地降雨頻繁、雨量大，需謹防旱澇轉換；重慶16條中小河流亦出現1至5米漲水過程。

隨着冷空氣南下，華西地區降雨將會有所減弱，南方的高溫天氣料於明日（31日）結束，9月初或無成片高溫出現。



自昨日上午8時起，重慶市開州、城口、巫溪、萬州、潼南、合川等6個區縣出現暴雨，最大日降雨量為226.5毫米。其中，開州、城口等2個區縣有大暴雨，東北部和西部其餘部分地區小到中雨、局地大雨，東南部基本無降雨。

受降雨影響，開州映陽河、桃花溪、潼南涪江等16條中小河流出現1至5米漲水過程，但最高水位未超警戒水位。重慶市水文監測總站預計，今日（30日）上午8時至明日上午8時，重慶東北部開州、城口、巫溪、雲陽、奉節、巫山等6個區縣中小河流可能出現不同程度漲水過程。

8月29日晚，重慶開始降雨。（影片截圖）

同時，四川盆地到山東一帶亦出現明顯降雨，特別是陝西南部、四川盆地東北部等地，為降雨最強的地方，部分地區出現暴雨或大暴雨，其中四川巴中局地布特大暴雨。

中央氣象台預計，今明兩日，青海南部、陝西南部、四川盆地東北部、廣東中西部、浙江大部、黑龍江西北部、西藏東部、川西高原大部等至少17個省市的部分地區有中到大雨，局地有暴雨。未來十天，青藏高原東部、四川盆地及陝西南部、湖北西部、雲南西部等地累計降雨量將較常年同期偏多。

氣象部門提醒，四川、陝西等地降雨頻繁、累計雨量大，需謹防旱澇轉換，尤其是陝西南部、四川東北部、重慶北部等地受降雨影響發生山洪和地質災害氣象風險較高、局地風險高，更需加強防範。

重慶降雨量大，部分街道有積水。（影片截圖）

今日，湖南中南部、江西中南部、浙江大部、福建、貴州東部、廣西大部、廣東北部等地有35℃以上高溫天氣。其中，湖南南部、浙江中南部、福建中北部、廣西東北部等地部分地區最高氣溫37至39℃。

本周冷空氣南下，同時副熱帶高壓實力減弱，南方持續多日的大範圍高溫天氣將於明日結束。預計9月初，南方地區不會出現成片高溫；受冷空氣影響，北方大部地區今日的氣溫處於較常年同期偏低的狀態，明天將回升至常年正常水平。

目前，東北大部和西北多地已經入秋，其中東北部分地區今年入秋普遍偏早，華北平原等地近期最低氣溫降至約15℃。