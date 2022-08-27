黃浦江水位降至近二十年来最低　上海近百艘運砂船擱淺

據央視報道，上海雖然結束了連續多日的高溫天氣，但由於長江和太湖來水減少，黃浦江水位出現近20年的同期低位。報道指，連接黃浦江的淀浦河水位往年水位都在2.7至2.8公尺，今年水位低了20多公分。在上海閔行區淀東泵閘河段附近，有近百艘運沙船因此滯留。



報道提到，由於周邊其他幾個航道的閘口正在維修，處於停運狀態。短期之內，淀浦河船隻滯留問題或將持續。



上海水務部門表示，由於黃浦江與外河相通，受上游來水減少和高溫蒸發影響，黃浦江各水文站的潮位出現了2003年以來的同期低值。

上海市水務局防禦處處長沙治銀透露，目前我們預測，太湖來水、長江來水大致減少30%。「以黃浦公園為例，平均的高潮位大致低了10厘米，平均低潮位大致低了30厘米。」

此前為確保內河水位，8月以來上海各水閘採取漲潮時增加引水，落潮時關閘減少排水的措施，確保農業灌溉等水利控制處於正常水位。淀東泵閘負責人告訴記者，由於前期持續高溫少雨，加之長江流域旱情影響，淀浦河水位比往年同期明顯降低。

《新民晚報》記者到閔行區平南路附近的龍茗路橋，看到下方淀浦河上，20多艘運送砂石的貨船仍排著長隊停泊在河道中央，(新民晚報)

《新民晚報》報道，8月26日上午，記者到閔行區平南路附近的龍茗路橋，看到下方淀浦河上，20多艘運送砂石的貨船仍排著長隊停泊在河道中央，這些船隻已經在這兒滯留了一段時間。

船員透露，25日上午他和同事到了此處，收到通知要明天才能放行。「走不了是因為水少，繼續航行的話會擱淺。」至於物資是否充足，他則說，簡單吃吃的話問題不大，另一名船員補充道，「其他航道閘口聽說在維修，所以很多船也只能到淀東泵閘這裡等著了。」

附近居民閻先生則稱，平日裡也會看見運砂船排隊的景象，「今年也許是天氣太熱，所以排的隊伍比較長，時間也比較久。」

《新民晚報》介紹，淀浦河即老上海熟知的蒲匯塘，1971年改名淀浦河。作為黃浦江的重要支流，淀浦河西起淀山湖，東至黃浦江，全長46公里，底寬25米，在淀浦河橋處流入黃浦江，橫亙青浦、松江、閔行、徐匯四區，可通航100噸級船舶。