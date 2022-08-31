內地超11省份嚴重乾旱持續　鄱陽湖水枯見底明代石橋露真容

隨著強降雨的到來，內地南方地區高溫天氣的範圍縮小，此前已連續41天發布的高溫預警被解除。惟旱情仍未有得到緩解，長江流域乾旱持續，位於江西九江的中國最大淡水湖鄱陽湖水位繼續下降，湖底的明代石橋「千眼橋」露出真面目。



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今年7月以來，鄱陽湖的水位持續下降，並於8月4日提前進入枯水期。截至周二（30日）下午2時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位為8.93米，距離8米極枯水位不足1米。江西省九江市氣象部門預計，九江市9月平均雨量較常年同期偏少，預計乾旱仍將持續，並呼籲各地仍要繼續加強水資源管理，科學合理調度使用抗旱水資源。

乾旱導致湖水水位持續「縮水」，鄱陽湖主體及附近水域由3331平方公里縮小至600平方公里，達到近10年來最小值。值得注意的是，位於鄱陽湖都昌縣多寶鄉水域的明代石橋「千眼橋」露出水底，吸引不少遊客和越野愛好者打卡。

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據了解，「千眼橋」修建於明代，是江西省重點保護文物。橋體總長2657米，橋面石材是花崗岩，每個橋墩由10根左右松木構成，自古就是都昌、星子兩縣沿湖民眾便捷往來的要道，被譽為全國最長的湖中石橋。

此外，中央氣象台30日下午6時繼續發布氣象乾旱橙色預警，監測顯示，全國超11省份部分地區存在中度至重度氣象乾旱，局部特旱。其中仍然包括重慶和四川大部。