內地旱災｜鄱陽湖湖底裸露變成「大草原」　千年石島落星墩現真身

內地多地連日遭遇高溫天氣，長江流域發生嚴重旱情，位於江西九江的中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續下降，有遊客於近日拍到鄱陽湖不少區域的湖底裸露並已變成大片「草原」。



綜合內媒報道，受持續高溫天氣影響，鄱陽湖水位大幅下降，水域面積亦縮小四分之三，更有不少水域露出湖底。

網傳影片顯示，裸露的湖底變成大片「草原」，草長得十分茂盛、有20—30cm高。不少遊客還慕名而來，在此散步、踩單車、騎電單車。此外，隨著水位下降，處於鄱陽湖中的千年石島「落星墩」亦已完全露出。

據了解，鄱陽湖8月19日進入低枯水期，星子站水位跌破10米低枯水位，且僅錄得9.87米，成為自1951年有記錄以來的最早進入低枯水期的年份。其後，隨著高溫天氣持續，鄱陽湖水位持續走低，8月22日10時的水位僅錄得9.55米。

據「中國國家地理」介紹，作為季節性變化巨大的吞吐型湖泊，鄱陽湖洪水期與枯水期面積、蓄水量差異懸殊。每當洪水季節，鄱陽湖會受到上游贛江、撫河、信江、饒河、修水五河來水和下游長江水頂託的雙重影響，從而水位高漲。但是在枯水期，因為五河來水減少和長江的拉空作用，它的水位會顯著降低，湖灘會大面積地露出水面、長出水草。