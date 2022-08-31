內地增1675宗本土病例　深圳：防控形勢比以往任何時候更嚴峻

國家衛健委公布，內地昨日（30日）新增1675宗新冠肺炎本土病例，西藏佔最多，共有719宗。



內地昨日新增349宗本土確診病例，四川164宗，西藏45宗，海南36宗，廣東25宗，天津19宗，黑龍江13宗，青海9宗，內蒙古7宗，重慶7宗，遼寧5宗，河南5宗，陝西4宗，山西3宗，北京1宗，河北1宗，上海1宗，浙江1宗，湖北1宗，甘肅1宗，新疆1宗，含59宗由無症狀感染者轉為確診病例（海南22宗，四川21宗，青海5宗，西藏4宗，河南3宗，陝西2宗，遼寧1宗，浙江1宗）。無新增死亡病例。

昨日新增1326宗本土無症狀感染者，西藏674宗，四川107宗，青海84宗，遼寧71宗，黑龍江69宗，甘肅41宗，天津38宗，河北37宗，新疆33宗，海南29宗，江西27宗，湖北27宗，河南26宗，廣東21宗，陝西16宗，廣西7宗，重慶5宗，內蒙古4宗，山東4宗，江蘇3宗，上海1宗，安徽1宗，湖南1宗。

深圳疫情升温，昨日新增37宗新冠肺炎本土個案，包括20宗本土確診病例及17宗本土無症狀感染者。

深圳市衛健委二級巡視員林漢城昨日表示，深圳市本輪疫情中陽性個案主要感染的是Omicron BA.5變異株，隱匿性強、傳染力強、傳播速度快，給防控工作帶來了更大的難度和挑戰。特別是當前深圳市疫情呈現多點散發、局部爆發的特點，疫情防控形勢比以往任何時候都更加嚴峻。