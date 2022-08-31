深圳增37宗本土個案　官方公布有患者住橋底　網民讚：核酸之都

深圳疫情升温，昨日（30日）新增37宗新冠肺炎本土個案，包括20宗本土確診病例及17宗本土無症狀感染者。



深圳當局通報指，在新增本土個案之中，23宗在隔離觀察人員中發現，1宗在閉環管理的重點人員例行檢測中發現，5宗在重點人員篩查中發現，4宗在主動就診中發現，4宗在社區篩查中發現。

有傳深圳科興科學園24日10萬人出行碼突然變「黃碼」，只有做了核酸才可以離開科學園回家：

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深圳市衛健委二級巡視員林漢城30日表示，深圳市本輪疫情中陽性個案主要感染的是Omicron BA.5變異株，隱匿性強、傳染力強、傳播速度快，給防控工作帶來了更大的難度和挑戰。特別是當前深圳市疫情呈現多點散發、局部爆發的特點，疫情防控形勢比以往任何時候都更加嚴峻。

深圳當局已發布一系列防疫措施，除羅湖區、福田區、龍崗區全域實行管控措施外，龍華區也實行全域管控。龍華區發布通告稱，包括批發市場和卡拉OK等室內密閉場所暫停營業，堂食接待顧客量不超過最大承載量的50%等。

值得注意的是，深圳官方公布30日的新冠肺炎本土個案的居住地等資料，其中一名40歲男子「居住在福田區南園街道華強南立交橋底，在社區篩查中發現」，引發網民關注。

有網民稱讚深圳是「核酸之都」，「立交橋底，一個都不放過」。也有網民調侃：「他是個好人，住在天橋下就不會連累成片社區了吧。」