教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰被查

8月30日，中國教育部體育衛生與藝術教育司司司長王登峰被查。



中央紀委國家監委網站30日通報，據中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、山東省紀委監委消息，教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和山東省監察委員會監察調查。

教育部體育衛生與藝術教育司主要職責為指導大中小學體育、衛生與健康教育、藝術教育、國防教育工作；擬訂相關政策和教育教學指導性文件；規劃、指導相關專業的教材建設以及師資培養、培訓工作；協調大中學生參加國際體育競賽和藝術交流活動。

王登峰曾指，「五一」假期原則上非必要不離校、非必要不到其他地方旅行。（教育部網站）

王登峰1965年出生，上世紀八十年代初在北京大學就讀，畢業後在校任職。他2006年在教育部任職，2011年11月至今，王登峰一直擔任教育部體育衛生與藝術教育司司長，同時也一直兼顧校園足球相關的領導崗位。2014年1月，當選第十屆中國足協副主席；2015年起，任全國青少年校園足球工作領導小組辦公室主任；2022年6月1日，擔任中國青少年足球聯賽賽事辦公室副主任。

王登峰7月4日受官方媒體《新華社》採訪中表示，2015年，國務院公布《中國足球改革發展總體方案》，明確提出改革推進校園足球發展。足改方案為中國足球提出了四個層次的改革與發展任務，分別是推廣普及、構建完整競賽體系、完善青訓體係以及強化職業聯賽和國家隊建設。七年時間中，教育部主要通過設立足球特色校、構建競賽體系、打造「滿天星」訓練營和新型足球學校、構建榮譽激勵機制四項創新性舉措來推動校園足球發展。