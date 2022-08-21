教育部發布《中國職業教育發展白皮書》：職教與普通教育同等重要

為向世界介紹中國職業教育發展經驗，8月20日，教育部發布《中國職業教育發展白皮書》。



白皮書介紹，職業教育是國民教育體系和人力資源開發的重要組成部分。發展職業教育，已經成為世界各國應對經濟、社會、人口、環境、就業等方面的挑戰，實現可持續發展的重要戰略選擇。進入新時代，中國政府高度重視職業教育，把職業教育擺在經濟社會發展和教育改革創新更加突出的位置。經過長期的實踐探索，中國形成了獨具特色的現代職業教育發展範式。

白皮書指出，現代化是人類歷史發展的偉大變革，是以工業化為核心，推動經濟增長、思想革命、制度創新和社會轉型的發展歷程。中國式現代化是一個具有幾千年農業文明大國的現代化，是超大人口規模的現代化，是經濟、社會、文化、教育的全面現代化。中國職業教育與中國現代化共生發展，發揮著服務經濟發展、促進民生改善、優化教育體系、增進國際交流的作用，在面向世界的現代化進程中作出了不可替代的貢獻。

這是8月20日在國家會展中心（天津）拍攝的《中國職業教育發展白皮書》。8月20日，在世界職業技術教育發展大會期間，教育部發佈《中國職業教育發展白皮書》，向世界介紹中國職業教育發展經驗。（新華社）

白皮書指出，2012年以來，中國政府把職業教育作為與普通教育同等重要的教育類型，不斷加大政策供給、創新制度設計，加快建設現代職業教育體系，構建多元辦學格局和現代治理體系。中國職業教育實現由參照普通教育辦學向相對獨立的教育類型轉變，進入提質培優、增值賦能新階段。

白皮書表示，中國把職業教育定位於國民教育體系和人力資源開發的重要組成部分，充分發揮中國特色社會主義制度優勢，政府主導與市場引導相結合、發展經濟與服務民生相結合、教育與產業相結合，構建了現代職業教育發展的製度體系，形成了職業教育發展的中國模式，為中國式現代化道路注入了強勁的職教力量。

白皮書強調，搭建合作與交流平台，與世界共享中國職業教育改革成果是我們的美好願景。中國將一以貫之地堅持對外開放，以國際視野兼容並蓄，以國際胸懷開放合作，深度融入世界職業教育改革發展潮流，積極構建國際化交流平台，致力消除貧困、增加就業、改善民生，在力所能及的範圍內承擔更多責任義務，為全球教育治理貢獻中國方案，為推動構建人類命運共同體貢獻教育力量。