童星邵一卜疑遭校園欺凌跳樓獲救　內媒：教育部門應介入調查

內地15歲童星邵一卜的媽媽尤永梅近日在微博發文稱，邵一卜不堪校園欺凌，跳樓輕生，經全力救治才脫離生命危險。尤永梅又表示要實名舉報班上對邵一卜欺凌過的學生及其家長，還有未盡到管理責任的班級老師等，引起社會廣泛關注。

上海市閔行區教育局今日（26日）稱，已成立工作組督促指導涉事學校開展調查。 內媒《極目新聞》發表評論稱，當地教育部門應該介入調查，問責處理，督促學校建立完善的校園欺凌問題處理機制，避免類似事件再度發生。



據上海市閔行區教育局通報，該局早前接到尤永梅舉報其女兒邵一卜被欺凌一事，該局高度重視，成立工作組，督促指導學校「校園欺凌治理委員會」依法依規開展調查。目前，邵一卜已返校復學準備中考。

童星邵一卜。（紅星新聞）

《極目新聞》的評論文章稱，由於校園欺凌具隱蔽性，導致不少老師和學校對校園欺凌的處理往往是滯後的、鬆散的、軟弱的。因為欺凌往往在暗處發生，很多老師都沒有發現學生的「異常情況」，部分老師覺得「多一事不如少一事」，從而放任事態惡化。而當事情產生了嚴重後果後，部分學校將之視為「醜聞」，不願外揚，不想伸張，只希望能「大事化小，小事化了」。正是這樣模糊的態度，「鴕鳥」的心態，讓校園欺凌的「惡之花」在無人知曉的精神泥沼中生長，釀成了無數苦澀的，有毒的惡果。

評論文章又稱，在上網維權之前，尤永梅曾經要求老師處理校園欺凌問題，但依然沒能阻止悲劇的發生，學校和老師是否存在管理失職，未依法處理的行為，當地教育部門應該介入調查，問責處理，並不囿於個例，督促學校建立完善的校園欺凌問題處理機制，避免類似事件再度發生。

據早前報道，童星邵一卜曾出演過《追夢少年》《築夢情緣》《銀河補習班》等多部影視作品，與明星劉嘉玲、楊冪、鄧超、穎兒都有過合作。她也是上海市閔行區某家學校的9年級學生。

在6月中，尤永梅在女兒的社交賬號上發文，稱女兒受同學嫉妒，被惡意誹謗，在精神上遭受校園欺凌。雖然一些同學曾寫下道歉信承認錯誤，但傷害女兒的行為仍未停止。絕望的邵一卜在去年11月跳樓輕生，幸得醫生全力救治才脫離生命危險。

尤永梅表示要實名舉報班上對邵一卜欺凌過的學生及其家長，還有未盡到管理責任的班級老師以及學校的相關管理人員，希望追究他們的法律責任，同時呼籲大家關注校園欺凌。