北京辦「九二共識」30周年學術研討會　兩岸專家學者與會

海峽兩岸關係研究中心主辦的以「重溫歷史、鞏固基礎、開創未來」為主題的「九二共識」30周年學術研討會30日在京舉行。 「九二共識」達成親歷者、兩岸專家學者等60餘人以線上線下相結合方式參會。



官方媒體《新華社》報道，與會人士表示，30年前，經兩岸雙方分別授權，海峽兩岸關係協會與台灣海峽交流基金會經過協商溝通、函電往來，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，即「九二共識」，其核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。這一過程和內容均有明確文件和文字記錄，不容任何歪曲和否定。 「九二共識」明確了兩岸關係的根本性質，奠定了兩岸關係發展的政治基礎。

與會人士認為，「九二共識」體現了雙方擱置爭議、求同存異的政治智慧。兩岸在堅持「九二共識」的共同政治基礎之上，開啟協商談判，推進政黨黨際交流，建立制度化協商與聯繫機制，實現全面直接雙向「三通」，開創各領域大交流大交往大合作局面。正是因為有這個政治基礎，台灣參與世界衛生大會、國際民航大會等國際組織活動問題才會得到合情合理的安排，才能實現兩岸領導人首次會晤、直接對話溝通，使兩岸政治互動達到新高度。

「九二共識」30周年學術研討會。（中國台灣網）

與會人士表示，「九二共識」達成30年來的歷史和現實有力地證明：認同「九二共識」，堅持一個中國原則，兩岸關係就能和平發展，台灣同胞就能受惠得益；否認「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂路線，處心積慮挾洋自重，蓄意製造兩岸對立對抗，日益把台灣推向險境、絕境，其倒行逆施必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。

本次研討會由海峽兩岸關係研究中心主辦、北京市台辦承辦。中共中央台辦、國務院台辦，北京市相關負責人出席研討會並致辭，海協會副會長孫亞夫、周寧出席會議並演講，台灣海基會原副董事長兼秘書長邱進益、原副秘書長李慶平等在現場或以視像等方式參會。