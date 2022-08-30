台灣海基會冀兩岸互動展善意　顧問料大陸可能強化對台「法律戰」

台灣海基會今（30）日發布新聞稿提到，29日舉行顧問會議，探討「2022下半年中共對台可能作為及因應」，特別邀請張五岳教授作引言報告，詳細說明大陸對台白皮書和台海軍演「文攻武嚇」，是綜合考量當前大陸面臨的國際、兩岸，以及其國內情勢，做出的決定。



海基會新聞稿指出，會中，多位顧問提醒，由於大陸相關部門面臨對台工作無法推出讓台灣人民心服的作為下，欠缺績效可言，因此，未來大陸對台可能作為，除繼續軍事、經濟施壓與不斷運用認知作戰之外，很可能運用法律戰手段施壓台灣人民，例如：直接引用現有刑法條文任意羈押在大陸台灣人、增訂《反分裂國家法》施行細則、或是仿照香港制定適用台灣的國安法等。

有顧問指出，大陸日前發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，文中指出「促統」、「反獨」、「防止外力介入」及「快速推進統一時程」等事項，包含了習近平的對台戰略思維要點，未來大陸對台「反獨」力道會優先加大，施加更多壓力；「促統」方面，持續強化武備，期望逐步「以武逼降」；同時將透過包括「同等待遇」等優惠措施以促進「融合發展」，軟硬兼施。研判，即使在20大提出所謂「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，其內容也不脫上述的幾個重點。

圖為2022年8月3日，美國眾議院議長佩洛西及代表團與台灣總統蔡英文會面。（Nancy Pelosi@Twitter）

新聞稿稱，有顧問特別提醒，解放軍利用美國眾議院議長訪問台灣為藉詞，大舉對台灣、對日本、對美國展示軍事威脅的各種作為。縱使美、中兩國領導人之間，有可能事前已有一定的理解，不會引發不可收拾的後果，但是就大陸而言，卻意外獲得練兵的機會。未來除了對台海之外，這種武力威脅也必然會延伸到東海、南海，也引發日本、新加坡、東協各國高度關注與憂慮。

有關中國大陸面對美國大力制約其高科技發展，管制先進製程與設備輸向大陸，大陸乃決定全力發展半導體產業，顧問分析，美國主要是管制大陸獲取高階晶片製造技術與設備，在無法突破高階製程下，預料中國大陸會全力發展20奈米以上晶片成熟製程的產品。依據以往的經驗，短期內20奈米以上晶片必然發生產能過剩問題，尤其全球電子產品需求緊縮，若大陸大幅增加產能，可能供過於求而衝擊價格，因此建議台灣相關企業要留意風險、及早因應。

面對幾年來大陸對台工作沒有積極的成效，現在又面臨高層人事大幅度更換，兩岸關係暫時難以找出理性解決方案之前，顧問們建議，台灣在大陸政策部分層面上，可以採取主導的態度，等待關係獲得改善的機會。例如可在疫情可控時，推動恢復兩岸人員往來相關措施；當大陸遇有天災受損時，一如過去，向受災民眾表達關懷。

蔡英文8月4日晚間發表錄影談話，針對中國大陸在台灣周邊進行實彈射擊演習，呼籲北京理性自制。（總統府）

在回應顧問意見時，海基會祕書長詹志宏強調，海基會設置的宗旨，就是在為兩岸民間交流所遭遇的問題，提供解決，保障民眾權益，30年來，海基會依據設置宗旨，秉持兩岸協議所建立的制度化管道，與大陸海協會進行互動，以及時提供兩岸民眾所需的服務。

對於目前海協會對海基會去函都採取「已讀不回」的狀況，詹志宏特別強調，大陸方面礙於他們的政策立場，對我方去函固然是「已讀不回」，但是「會做適度的處理」，因此兩岸民眾陳情的個案，依舊可以獲得必要的協助，民眾的基本權益，仍可獲得適切保障，凡此對於維持兩岸良性互動、展現台灣促進和平穩定現狀的善意，極具意義。