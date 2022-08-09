九二共識30周年｜海基會前副董事長高孔廉：兩岸難再回一中各表

今年是兩岸香港會談30週年，海基會前副董事長高孔廉今日表示，兩岸目前所說的「九二共識」已非原汁原味。此次台海軍演後，兩岸關係已回不去，也難再回「一中各表」的內涵。



台灣媒體《中央社》報道，政治大學國際關係研究中心今（9）日舉辦「兩岸會談的重現與省思：九二共識30週年」座談會，曾任海峽交流基金會副董兼秘書長的高孔廉認為，目前兩岸政府的態度形同「火車對撞」，呼籲應重回原汁原味的「九二共識」才能解決僵局。

高孔廉表示，國家主席習近平2019年1月在「告台灣同胞書」40週年演說時，又重新定義「九二共識」為「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，將台灣當年表述的原文「截頭去尾」，已不是原汁原味的「九二共識」。

他批評，台灣政府對習近平講話的回應，是跳躍式地將「九二共識」等同於「一國兩制」，汙名化「九二共識」製造「亡國感」。蔡英文總統2016年執政後，兩岸對「九二共識」的詮釋出現變化。由於民進黨政府不承認「九二共識」的存在，因此大陸將「九二共識」的內涵緊縮為「體現一個中國原則的九二共識」。

不過他也提到，美國眾議院議長佩洛西（裴洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍在台灣周邊大規模演訓恐怕成常態，兩岸關係已回不去，也很難再回到「一個中國各自表述」的內涵，未來大陸將更強調「一個中國」。

美國眾議院議長南希佩洛西（左）接受蔡英文頒發特種大綬卿雲勳章後合影留念。（Getty Images）

曾在前總統陳水扁任內擔任海基會董事長的洪奇昌則說，「九二共識」是在特定時空背景下的諒解和妥協，但如今美中關係戰略格局等宏觀背景已經不同。

他認為，「九二共識」已很難回去，但兩岸可借鑑當年會談，在擱置High politics（高階政治）下，以穩定台海、控管風險為目標，找到可操作的議題，重建對話累積善意和互信。「面對這樣的戰略危機，我們沒有悲觀的權利」。

政大國關中心主任寇健文表示，習近平的終極目標是「中華民族偉大復興」，「九二共識」對他而言只是過渡。且在兩岸實力對比變化下，大陸的政策偏好已從「反獨高於促統」轉變為「反獨和促統同等重要」，「九二共識」的功能也就不同了。

他認為，台灣除了和大陸互信溝通，更重要的是提升自我實力，讓兩岸差距不持續擴大，這才是台灣真正的挑戰。

2021年11月15日，美國總統拜登在華盛頓白宮羅斯福廳與國家主席習近平視像會議。（AP）

政治大學國際關係研究中心表示，1992年兩岸海基、海協兩會經香港會談及其後的函電往來，奠定以「九二共識」作為兩岸事務性談判的基礎，此後對於九二共識內涵的詮釋，時至今日仍深刻影響兩岸間互動往來的走向。

因此，適逢九二香港會談將屆滿三十週年之際，舉辦「兩岸會談的重現與省思：九二共識三十週年」座談會，1，邀請專家學者就九二共識的歷史緣起進行回顧、對兩岸遠景展開探討，期待能在省思過去的同時，對兩岸未來的互動交流有更多啟發。

「九二共識」指1992年11月大陸的兩岸關係協會與台灣的海峽交流基金會就解決兩會事務性商談中如何表明堅持一個中國原則的態度問題所達成的以口頭方式表達的「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。