習近平：挑戰前所未有、主動發展開放雙循環、堅持底線鬥爭防風險

9月1日出版的第17期《求是》雜誌將發表席習近平在黨的十九屆五中全會第二次全體會議上的講話《新發展階段貫徹新發展理念必然要求構建新發展格局》指出構建新發展格局，要加快培育完整內需體系、加快科技自立自強、推動產業鏈供應鏈優化升級、推進農業農村現代化、提高人民生活品質、牢牢守住安全發展這條底線。



官方媒體《新華社》報道，講話指出，要正確認識國際國內形勢。當前和今後一個時期，中國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。我們的判斷是危和機並存、危中有機、危可轉機，機遇更具有戰略性、可塑性，挑戰更具有復雜性、全局性，挑戰前所未有，應對好了，機遇也就前所未有。

講話提到，要從全局和戰略的高度準確把握加快構建新發展格局的戰略構想。構建新發展格局是把握發展主動權的先手棋，不是被迫之舉和權宜之計；是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環；是以全國統一大市場基礎上的國內大循環為主體，不是各地都搞自我小循環。構建新發展格局必須堅定不移貫徹新發展理念。

2022年1月26日至27日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平來到山西，看望慰問基層幹部群眾。這是27日下午，習近平在山西瑞光熱電有限責任公司儲煤場察看煤場儲煤情況。（新華社）

講話指出，要提高黨領導貫徹新發展理念、構建新發展格局的能力和水平。要強化戰略思維，保持戰略定力，把謀事和謀勢、謀當下和謀未來統一起來，牢牢掌握戰略主動權。堅持貫徹以人民為中心的發展思想，堅持人民主體地位。

講話提到，要把防範化解重大風險作為一項極其重要的工作，不能有絲毫懈怠。全黨必須清醒認識前進道路上進行偉大斗爭的長期性、複雜性、艱鉅性，堅持底線思維，增強憂患意識，發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領。