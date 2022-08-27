《習近平談治國理政》5外籍翻譯寫信表自豪　習讚譯文準確傳神

據官方新華社報道，參與《習近平談治國理政》一書翻譯工作的5名外籍翻譯人員近日寫信給習近平，講述參與翻譯出版該書等圖書的深切感受，並表達「從事讓世界讀懂中國工作的自豪心情」。

習近平回信稱讚他們熱愛中國、喜愛中華文化，並讚揚他們「通過準確傳神的翻譯介紹，讓世界更好認識新時代的中國，對推進中外文明交流互鑑很有意義」。



報道指，習近平周四（25日）給上述的外文出版社外國專家回信，在外文出版社成立70周年之際，向全社員工致以誠摯問候，對外國專家們予以親切勉勵。他在回信中說，各位專家來自不同國家，有着不同文化背景，都熱愛中國、喜愛中華文化，為中國對外翻譯出版事業作出了重要貢獻。

《習近平談治國理政》有多國語言版。（美聯社）

習近平在信中指，翻譯是促進人類文明交流的重要工作，中國歷史上佛經漢譯，近代西方學術文化著作漢譯，馬克思主義經典翻譯傳播，十七、十八世紀中國文化經典在歐洲的流傳，對人類文明進步產生了積極作用；今中共領導人民成功走出中國式現代化道路，創造了人類文明新形態，通過準確傳神的翻譯介紹，讓世界更好認識新時代的中國，對推進中外文明交流互鑑很有意義。

他續指，各位專家長期在中國工作，對中國歷史文化、民族特點、發展歷程有着深刻理解；希望他們繼續發揮自身優勢，用融通中外的語言、優秀的翻譯作品講好中國故事，引導更多外國讀者讀懂中國，為促進中國和世界各國交流溝通、推動構建人類命運共同體作出新貢獻。

外文出版社成立於1952年，是中共官方成立最早的對外出版機構。據該社介紹，曾以40多種文字翻譯出版了3萬多種圖書，包括領導人著作、黨政文獻、國情讀物、文化經典等，全球發行超4億冊。