習近平：繼續深化改革開放，共同富裕是長期任務，不逃責隱瞞問題

8月16日出版的第16期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《全黨必須完整、準確、全面貫徹新發展理念》，文章強調要紮紮實實貫徹新發展理念，落實以人民為中心的發展思想，繼續深化改革開放，堅持系統觀念，善於從政治上看問題。



官方媒體《新華社》15日報道，文章強調，新發展理念是一個系統的理論體系，回答了關於發展的目的、動力、方式、路徑等一系列理論和實踐問題，闡明了黨關於發展的政治立場、價值導向、發展模式、發展道路等重大政治問題，全黨必須完整、準確、全面貫徹新發展理念。

文章提到，要落實以人民為中心的發展思想。進入新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，必須更加注重共同富裕問題。共同富裕本身就是社會主義現代化的一個重要目標。要始終把滿足人民對美好生活的新期待作為發展的出發點和落腳點，在實現現代化過程中不斷地、逐步地解決好這個問題。實現共同富裕不僅是經濟問題，而且是關係黨的執政基礎的重大政治問題。促進全體人民共同富裕是一項長期任務，也是一項現實任務，急不得，也等不得，必須擺在更加重要的位置，腳踏實地，久久為功，向著這個目標作出更加積極有為的努力。

文章指出，要繼續深化改革開放。完整、準確、全面貫徹新發展理念，既要以新發展理念指導引領全面深化改革，又要通過深化改革為完整、準確、全面貫徹新發展理念提供體制機制保障。要在已有改革基礎上，立足貫徹新發展理念、構建新發展格局，堅持問題導向，圍繞增強創新能力、推動平衡發展、改善生態環境、提高開放水平、促進共享發展等重點領域和關鍵環節，繼續把改革推向深入，更加精準地出台改革方案，更加全面地完善制度體系。

2022年6月8日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在四川考察。這是8日下午，習近平在宜賓市極米光電有限公司考察，了解企業自主創新和產品研發銷售情況。（新華社）

文章指出，要善於從政治上看問題。完整、準確、全面貫徹新發展理念，是經濟社會發展的工作要求，也是十分重要的政治要求。改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍，樣樣是政治，樣樣離不開政治。黨領導人民治國理政，最重要的就是處理好各種複雜的政治關係，始終保持黨和國家事業發展的正確政治方向。越是形勢複雜、任務艱鉅，越要堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，越要把黨中央關於貫徹新發展理念的要求落實到工作中去。各級領導幹部特別是高級幹部要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，對「國之大者」了然於胸，把貫徹黨中央精神體現到謀劃重大戰略、制定重大政策、部署重大任務、推進重大工作的實踐中去，經常對錶對標，及時校準偏差。

文章提到，各級黨組織和領導幹部要有很強的責任意識，無論什麼時候，該做的事，知重負重、攻堅克難，頂著壓力也要幹；該負的責，挺身而出、衝鋒在前，冒著風險也要擔。發現了問題、發現了問題的苗頭就要及時處理，該請示報告的必須請示報告，不能麻木不仁，不能逃避責任，更不能隱瞞不報，最後拖成了不可收拾的局面。

2021年10月26日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京展覽館參觀國家「十三五」科技創新成就展。（新華社）

文章提到，要堅持系統觀念。完整、準確、全面貫徹新發展理念，要統籌國內國際兩個大局，統籌「五位一體」總體佈局和「四個全面」戰略佈局，加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性佈局、整體性推進。要統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全。

文章指出，要紮紮實實貫徹新發展理念。新發展理念是一個整體，無論是中央層面還是部門層面，無論是省級層面還是省以下各級層面，在貫徹落實中都要完整把握、準確理解、全面落實，把新發展理念貫徹到經濟社會發展全過程和各領域。要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，切實解決影響構建新發展格局、實現高質量發展的突出問題，切實解決影響人民群眾生產生活的突出問題。創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展，在工作中都要予以關注，使之協同發力、形成合力，不能畸輕畸重，不能以偏概全。