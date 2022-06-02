上海解封｜閃電封城陰影難消　市民仍搶購囤貨：又多買兩天份量

上海經過2個月封城，昨日（1日）正式解封，3月底無預警封城仍讓上海人心有餘悸。昨日上午不少超市出現大量採購物資人潮，店員則忙著補貨。



台灣《中央社》報道，經歷物資緊張、買不到菜，甚至需要以物易物的2個月生活後，上海人終可自由前往商場、超市或便利店購買物資。關於「吃的問題」似乎也隨著解封而解。

然而，不少消費者仍傾向採購較多物資，顯示3月底閃電封城確實影響上海人，不安情緒並未隨解封而消，「不怕太多，只怕不夠」成了一些民眾昨日外出採購的準則。

報道提到，昨日上午，有超市不論是蔬菜、肉類、零食餅乾都較日前短暫解封時完整、豐富。然而開店後沒多久就湧入大量購買人潮。由於補貨不及時，仍造成部份商品如泡麵被掃空。不過貨架被清空後不久，店員隨即補貨。

上海，2022年6月1日上海全面恢復全市正常生產生活秩序，市民在上海外灘金融中心一家超市結賬。（新華社）

封城期間，電商平台上最搶手的各式蔬菜與肉類，現在也能在超市依自己所需購買。據《中央社》記者走訪多間超市，這類物資尚算充足，只不過仍有民眾在選購時，會特意多買一些。

報道指，有台灣民眾表示，昨天上午也外出採購，原本只打算買一兩天的份量，但是看到現場物資充足，加上曾有買不到菜的痛苦，因此又多買了兩天份量。

然而，她也提到，雖然會多買一些，但還是會有節制，畢竟蔬菜不適合久放，「封城期間就曾因為一次買太多，結果菜放到爛掉，只好全部丟掉」。

6月1日，上海全面恢復全市正常生產生活秩序，顧客在閔行區一家髮型屋理髮。（新華社）

超市外，髮型屋也出現排隊人潮，不少人在封城2個月間無法打理頭髮，趁著解封便立即找理髮師好好地處理。除了讓自己更清爽整齊外，也為重返職場準備。

車站現離滬潮 滬人：上海依然是不能獨善其身的城市

此外，許多上海居民或打工族湧向車站，凖備離開上海或返回老家。

另據《澎湃新聞》報道，上海虹橋車站有許多人露宿車站，特別是急欲返回老家、身無分文的農民工，許多義工到那邊協助防疫並發放食物給這些因為封城丟了工作，成爲一無所有的打工人士。住在上海多年的中產階級，也開始有人借著留學或工作為理由離開當地。

上海虹橋火車站外驚見滯留人潮，只能在雨棚下休息。（微博@尋尋媽）

據英國媒體《BBC中文》報道，在上海居住多年的連小姐（化名）在當地成家立業，幾年前兒子出生。因為工作考量，她與家人在疫情前就已經凖備搬離，因為封城打亂行程表，但又加深了他們離開的決心。

她說，「住過國內外很多城市，上海對我來說是最能平衡生活的舒適和職業前景的選擇。但這次封控政策和種種亂象，令我感到失望和絶望……意識到它在特殊的事件中依然是不能獨善其身的一座中國城市」

「暫時的逃離是個不得已的選擇，但也因此意識到對上海的感情，祝願上海被療癒，被善待。我們還會回來的。」她說。

經濟如何復蘇？台商：大家荷包都扁了

上海市長龔正在解封前夕坦言，過去三個月是上海極不容易的日子，要以「超常規」力度和措施，推動經濟重振，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

官媒新華社報道，上海市常務副市長吳清31日在記者會上說，振興經濟方案主要包括助企業紓困、復工復產複市、穩外資外貿和促消費投資、強化支撐保障。他認為，上海經濟發展的基本盤沒變，將「千方百計為市場主體紓困解難，與廣大企業努力恢復，重振上海經濟」。

6月1日，上海，市場檔主從貨車上卸下鮮蝦。（美聯社）

在上海的台商對台灣媒體表示，封控兩個月，許多廠商的營運都受重挫。上海台商協會副會長蔡世明告訴台媒《經濟日報》說，「停擺兩個月後大家『荷包都扁了』，短期內難出現報復式復蘇，企業訂單也需要時間回流，整體經濟社會運轉，預計要三到四個月才可恢復到封控前的程度。」