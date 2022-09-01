成都宣布「原則居家」市民搶物資　男子因散佈「封城謠言」被拘

國家衛健委公布，內地昨日（8月31日）新增1903宗本土感染，逾8成為無症狀感染。其中，四川省成都市市本土确诊病例106宗，新增本土无症状感染者51宗。

成都市宣布，今日（9月1日）下午6時起，全市居民原則居家，非必要不離市。不過，有男子因為散佈「封城」消息，被當局以發布尋釁滋事言論的理由拘留。



成都市官方在通知中還要求，全市暫停堂食、非必要企業居家辦公，必要者須持24小時陰性證明搭乘交通工具。據去年資料顯示，2021年末成都市常住人口為2119.2萬人。換言之，有約2000萬人口需要被隔離在家中，形同「封城」。

由於「原則居家」措施的宣布時間距離正式實施尚有6個小時，大批市民都到超市或菜市場搶購食物及生活物資，不少網民更在微博上載自己搶購物資的照片。

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網民稱將「靜態管理」被拘15日

事實上，早在8月29日晚間，一名網名為「熱帶雨林」的網民登上微博熱搜榜第二名，搜尋次數高達350.8萬。該人在微信透露四川省成都市可能要進行「靜態管理」，消息曝光後讓成都市的市民衝到各大超市搶購物資，將架上的貨品掃光，也被網民戲稱是「829熱帶雨林購物節」。

「熱帶雨林」事後發文喊冤，表示文章已被市委辦公群組看到，怎麼解釋都沒用，現在要被拘留處罰，「主要很多人斷章取義，X的」。

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成都警方31日發布微博表示，8月29日，余某某（男，37岁，網民「熱帶雨林」）為吸引關注，在網絡發表尋釁滋事言論，造成市民恐慌情绪，對疫情防控工作帶來干擾，因違反治安管理法相關規定，已被公安機關拘留15日併處1000元罰款。