成都店主在酷熱街頭設雪櫃送免費礦泉水　裏面的水卻越取越多？

8月以來，四川成都持續出現高溫天氣，連續多日發布高溫紅色預警。高溫酷暑下，成都一家火鍋店門口擺放「愛心雪櫃」，免費給需要的人提供飲用水。沒想到一天時間，雪櫃裏的水反而多了。



官方媒體《央視新聞》報道，今年成都天氣特別炎熱，32歲的趙春艷和丈夫黃明一起在成都經營一家火鍋店，八月初，兩夫婦便將店裏的雪櫃搬出來，貼上「免費取用」的醒目標誌，希望冰涼的礦泉水能送路人夏日清涼。

店主黃明表示，前段時間天氣特別熱，成都有40多度，每天要差不多消耗七、八十瓶水，環衛工人、快遞小哥，路人都會來取水。雖然每天都有人來取水，但雪櫃裏的水沒有變少反而變多了。後來夫婦倆才發現，一直有市民主動提水放入愛心雪櫃。

愛心市民李偉說：「也想參與一下，盡下自己的綿薄之力，為在高溫酷暑下工作的環衛工人、外賣小哥獻一點愛心。今天看到那麼多水，獻愛心的人還比較多。」

環衛工人羅家秀今年59歲，平時負責清掃的區域就在火鍋店附近。羅家秀說附近工作的環衛工人幾乎都知道這裏能夠免費取水喝，中午休息時就會來這裏喝水接水。他說：「那幾天好熱，找口水來喝好(難)。我就在這裏掃二環路，他經常擺著(水)，我們就在這裏倒(水喝)。」

從2017年開始，趙春艷夫婦倆便在火鍋店門口擺放礦泉水供環衛工人免費取用，夏天他們還會在一旁放置涼茶，到了冬天便會換成紅糖薑茶。