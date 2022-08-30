柬埔寨詐騙｜血奴案被法院認定造假　救人的中柬義工隊長遭判兩年

港台兩地受高薪工作等誘惑詐騙到柬埔寨，遭禁錮凌虐的事件震驚各界，網民聯想起今年2月12日，內地男子李亞緣綸自爆被柬埔寨西哈努克港中國城內網賭電詐團夥，圈養「抽血賣錢」，淪為「血奴」的事件，該案件被柬埔寨警方稱造假。網民發現當時男子所述經歷，與近期事件有相似之處，亦有聲音質疑「柬埔寨警方說法」。



綜合柬埔寨媒體《VOD News》、《柬中時報》報道，西哈努克省初級法院的主審法官30日宣判血奴案當事人李亞緣綸被判兩年緩刑，救人的中柬義工隊隊長陳寶榮、助手陳曉華，以及為「血奴案作證的」西港醫院的醫生譚小梅，被判兩年有期徒刑和罰款400萬柬幣（約1000美元）。



今年2月12日，中柬第一醫院搶稱，來自江蘇的李亞緣綸因輕信網上的虛假招工廣告，被犯罪團夥脅迫偷渡至柬埔寨，因拒絕從事網絡詐騙，多次被轉賣，後遭柬西哈努克港中國城內網賭電詐團夥非法拘禁，近半年每隔一個半月就被網絡詐騙集團帶來的「醫生」抽掉3個輸液瓶的血液，共計被抽血7次，生命垂危。

李亞緣綸稱，自己最後是趁監管的人不注意，才成功逃離，並向中柬義工隊求助。在中國使館推動下，柬西哈努克省警方正式立案，中柬兩國警方協同開展相關偵查工作，直至2月28日，柬埔寨警方向中國駐柬埔寨大使館通報初步調查結果並發布公告，認定「血奴」案「純屬編造」。

當地警方稱，李亞緣綸偷渡到柬埔寨，後出現嚴重肝臟疾病，於是聯繫當地社會組織尋求幫助，其中3名涉案者出於不同目的，協助李亞緣綸編造和宣傳「被非法拘禁、虐待、成為血奴」的假新聞。救援者中柬義工隊隊長陳寶榮亦因此被牽連，今年3月陳寶榮被柬埔寨警方拘捕，還柙至今。

「血奴」案共有4名被告，包括李亞緣綸因於2021年6月份偷渡至柬被控犯「非法入境柬埔寨罪」、「煽動歧視罪」和「提供虛假申報罪」、西港某醫院醫生譚小梅、中柬義工隊隊長陳寶榮和助手陳曉華則被控犯「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」。

其中陳寶榮和陳曉華再加控「非法干涉公共職能之行使罪」、「非法使用職業證明文件罪」。若4人均罪成，最高面臨3年有期徒刑。惟因李亞緣綸病情嚴重，法院出於人道主義精神，建議「特事特辦」，允許李亞緣綸不必在柬埔寨受審，而是直接遣返回國。

中柬義工隊隊長陳寶榮曾救援許多被困在詐騙園區中的民眾。(中柬義工隊資料圖片)

今（8月30日），柬埔寨西哈努克省初級法院的主審法官30日宣判血奴案當事人李亞緣綸被判兩年緩刑，救人的中柬義工隊隊長陳寶榮、助手陳曉華，以及為「血奴案作證的」西港醫院的醫生譚小梅，被判兩年有期徒刑和罰款400萬柬幣（約1000美元）。

《VOD News》稱目前該判決尚未得到法院發言人證實。但已求證中柬義工隊隊長陳寶榮妻子，38歲的Neang Srey Leak。她表示自己對陳寶榮遭判兩年的結果「無言以對」，當時她在法庭上聽到判決腦袋一片空白。她認為法院的判決比他們的預期還重，她將跟丈夫陳寶榮商討是否再提出上訴。

中柬義工隊救援人數過200反遭污名？

此前《香港01》專訪廣西人陸向日，他曾被販賣和禁錮到柬埔寨詐騙營，之後他成為救人義工，救出近200人。陸向日說，中柬義工隊共營救了近200人，亦因此成為詐騙營的眼中釘。義工隊隊長陳寶榮更被下了懸紅10萬美元（約78萬港元）的「江湖追殺令」。陸向日接受《香港01》時稱，陳寶榮是被嫁禍。

《香港01》採訪在柬埔寨當地華人，也曾從事救援工作的阿龍，他當時在微信公眾號「阿龍闖蕩東南亞」首次揭露該事件。他表示，「血奴案情節可能是當事人編造的，但詐騙者受虐卻是真的。」他提到，「詐騙園區的罪惡和黑暗絕對不是虛構，血奴事件等於掀開了黑暗縫隙」。

阿龍也表示，陳寶榮隊長在當地曾救援許多受困詐騙園區的民眾，也曾與當地寺廟協調出可負擔的喪葬費，安葬和火化在柬埔寨當地身亡的華人，曾經救援和幫助過許多受困園區的民眾。

央視曾稱「血奴案」造謠突破底線 網民現質疑「血奴案」有蹊蹺

央視在血奴案被指造假後也曾發布評論批評，編造血奴案是「用刺眼扎心的謠言，刺激社會柔軟同情的神經，消耗大量社會公共資源，消費公眾善心善意」，並稱無論造謠者出於什麼動機，都已突破法律和道德的底線。

不過在近期港台民眾被騙至詐騙園區的新聞開始被揭露，越來越多人質疑柬埔寨警方說法，認為「血奴案」有蹊蹺。

《VOD News》報道指出，在國際輿論壓力下，柬埔寨當局展開一系列突襲行動救援詐騙園區中的外國勞工，當局稱今年迄今已有近1000人獲釋。但柬埔寨官方仍繼續駁斥或淡化有關在園區內勞工被拘禁和遭到酷刑的說法。