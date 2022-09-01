曾惡搞經典動畫「葫蘆娃」被判賠　漫畫平台「有妖氣」宣布停運

中國原創漫畫平台「有妖氣」（北京四月星空網絡技術有限公司）在微博宣布，將於今年12月31日停止運作，用戶可將帳號中的資產以一定的換算規則轉移到串流平台Bilibili（嗶哩嗶哩，B站）。消息登上微博熱搜榜，引發網民熱議。

「有妖氣」曾因在原創動畫作品《十萬個冷笑話》中惡搞經典動畫形象「葫蘆娃」，被原作方上海美術電影製片廠起訴。2020年9月，法院判被告賠償原告51萬餘元（人民幣．下同）。



有妖氣網站建立於2006年，是80後動漫迷交流的網絡小站，當時建立者周靖淇將自己收藏的國內外漫畫分享在小站上。2009年6月，有妖氣得到盛大網絡投資，開始商業化運作，從此開始轉變為原創漫畫平台。

有妖氣聚集了一批優秀的原創漫畫作者，據有妖氣網站官方數據統計，截至2012年2月，有妖氣網站日平均點擊量800萬次，月瀏覽量約1500萬人，漫畫作品數量超過6000部，有超過2000名以上的漫畫作者。2013年年初，平台宣稱每月能更新5000章節漫畫。2015年年初，有妖氣佔漫畫市場份額60%以上，擁8000部漫畫的版本，註冊用戶達600多萬，月存取用戶數為2至3千萬。2021年11月，嗶哩嗶哩全資收購有妖氣。

有妖氣停止營運引發了網民的討論，有網民稱是「時代的眼淚」，「它可是我的青春啊，居然這麼突然就關」。

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有妖氣於2020年涉及的一樁侵權案曾特別受到關注。事緣該平台推出的原創動畫《十萬個冷笑話》中惡搞了經典動畫形象「葫蘆娃」。原告認為，《十萬個冷笑話》及延伸手遊作品中大娃、二娃、三娃、四娃、五娃、七娃的動漫形象，侵害了其葫蘆娃動漫形象的改編權和網絡傳播權。

案件判決結果包括，被告停止侵害上美葫蘆娃動漫美術作品著作權的行為，連帶賠償包括50萬元經濟損失及19500元費用。

值得一提的是，被告的作品《十萬個冷笑話》中，也出現過「致敬」日本漫畫《銀魂》、《龍珠》、《火影忍者》、《海賊王》等的情節，對於是否涉及侵權還是單純「致敬」，在網上引發了爭論。