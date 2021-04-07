國漫番劇｜中國網漫崛起依靠「網文改編」　原創漫畫師何去何從？

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-07 08:15

中國動漫產業起步較美日等國為晚，但近年來受惠於互聯網的迅速發展，大有「急起直追」之勢。尤其2015年以降，中國網絡動漫產業進入到高速增長期，大量由網絡小說改編的動漫作品橫空出世，多部「網文漫改」的「超級IP（知識產權）」甚至繼而被改編成電影、電視劇和遊戲，「國漫崛起」不再是天方夜譚。 在「網文漫改」大行其道下，原創動漫（以漫畫或動畫為原著）作者備感壓力。2020年初，一些原創漫畫師在網上發起爭論，批評產業向改編作過度傾斜，不利於中國動漫產業的長期發展。 一個動漫市場兩樣情，網文改編為何受到資本青睞？原創動漫又能否「維權成功」，從改編作佔據的市場份額中分一杯羹？

網漫「脫離低幼」獲大眾青睞

自上世紀80年代起，受到外來的動漫作品衝擊，中國動漫產業急劇衰落，直到21世紀初才在政策扶持下有了起色。雖然動漫人才仍然短缺，導致作品良莠不齊，但還是湧現了一批為人稱道的作品，例如《寶蓮燈》、《我為歌狂》、《圍棋少年》、《秦時明月》、《喜羊羊與灰太狼》以及《虹貓藍兔七俠傳》等。

▼ 《圍棋少年》、《喜羊羊》等作曾被指抄襲

不過，這一時期的多數作品主題較為低齡化，以兒少群體為主要對象，且延續了早期中國動漫的產業沉痾，較少吸收國外的先進製作理念。許多作品的畫風、配音都飽受詬病，甚至捲入抄襲風波。例如《喜羊羊》就被指人物設定和情節雷同《湯姆與傑利》（Tom and Jerry）；《圍棋少年》則被指抄襲日本的《棋魂》（又譯：棋靈王）。

進入2010年代，在互聯網的普及下，中國的二次元用戶數目不斷增長。根據艾瑞諮詢發布的《2020年中國動漫行業研究報告》，中國泛二次元用戶在2019年底已達3.9億人，較2014年（1.5億）增長了1.6倍。

中國網絡動漫也在這段時期蓬勃發展。由於網絡動畫並不需經廣電審批，以取得許可證在電視台播放，中國湧現了一批脫離低幼取向的網絡動畫作品。

《雛蜂》成為第一部由中國輸入日本的動漫原創作品。（OP劇照）

「原創網漫」曇花一現？

在2015年以前，國產網絡動漫作品中「原創」比重還相對高。2009至2011年，三部中國網絡原創動漫《雛蜂》、《鎮魂街》、《端腦》，皆成為「超級IP」，其中《雛蜂》成為第一部由中國輸入日本的動漫原創作品，而《鎮魂街》、《端腦》則分別被改編成真人版電影、電視劇。

2012年爆紅的《十萬個冷笑話》，更被譽為「國漫之光」。雖然借鑑了日本《搞笑漫畫日和》和《銀魂》的「吐槽」風格，但由於無厘頭的情節和頗具時尚感的畫風，還是備受好評，第一季在影評網站「豆瓣」上經過4.5萬人評分，獲得8.2分的高分（滿分10分），亦趁勢推出廣東話配音版；2014年推出電影版，成功創下中國首部票房過億的非低幼2D動畫電影紀錄；改編的手遊也在兩岸四地推出。

然而，由於原創作品倚重創作上的自由度，內容不時會「尺度過界」，難免引起官方注意。政府為首的監管制度也展開動作，一些原創網絡動畫因被指「兒童不宜」，而遭強令刪減內容或下架。2013年，在騰訊動漫上連載的人氣動漫《屍兄》，就一度遭廣電總局下令封殺。

▼ 《十萬個冷笑話》踩過界判賠 《暴走漫畫》遭指抄襲

除了監管因素影響，許多號稱「原創動畫」的網絡作品，本身的原創精神仍然匱乏。著名的原創網絡動漫《暴走漫畫》，就被指抄襲國外的「rage comic」（梗漫），兩派漫迷曾為此爭執不休。

《十萬個冷笑話》則惡搞了哪吒、太乙真人、葫蘆娃和皮諾丘（Pinocchio）等中外經典作品的人物形象，雖然漫迷對惡搞做法的態度不一，但該作最終還是為此付上代價。2020年9月，《十萬個冷笑話》因未經授權改編「葫蘆娃」形象，遭上海美術電影製片廠控告，被判賠50萬元人民幣。

網文改編漸成主流 原創漫畫師：受盡排擠

自2015年以來，中國網絡漫畫產業發展加速，但其中原創作品卻愈來愈少。《鬥破蒼穹》、《斗羅大陸》、《吞噬星空》、《魔道祖師》等由網絡小說改編的動漫作品，漸漸佔領中國網絡動漫行業，並繼而被改編成影劇和遊戲。

由於這些網絡小說本身已經過平台審核，且在連載過程中，經受住市場的篩選考驗，因此資方很放心改編作會受到歡迎，也省去了大量調研和宣傳的成本，被不少大型網絡動漫平台作為重點投資的項目。

2020年初，備感壓力的原創漫畫師們發起爭論，抱怨原創漫畫受盡「網文漫改」作品的排擠，並呼籲扶持原創漫畫，才對國漫長期發展有利——日本、美國的動漫產業亦是以原創為支柱，中國動漫怎能一直靠翻炒小說？

▼ 漫畫師抗議市場偏好改編漫畫 網民卻不買帳

然而有不少網民卻持反對意見，他們認為，市場偏好改編漫畫，實則是市場機制實現的「正向循環」，網文的生產和流通成本最低廉，造成網文漫改的發展速度快過原創漫畫，都是擠壓原創漫畫生存空間的重要原因，而這些原創漫畫師自己講故事的功力不足，被市場淘汰罷了。反對者又指出，這些漫畫師表面上是關心動漫產業發展，實則是為了自己的飯碗和獨立性。

平台出手相救 原創動漫未來可期？

不過，網文漫改雖然具備成熟的、已被市場驗證的故事，但也有顯著的缺點，例如故事在連載時並沒有考慮過視覺化，因此在改編漫畫時容易在故事連貫性上產生疏離感。事實上，內地不少平台和資本也都意識到，探索增加原創動漫內容比例的重要性。

例如，愛奇藝推出的「蒼穹計劃」，強調將優質動漫內容IP進行影視化改編，更快走通動漫IP的多元化開發，並邀請多名知名編劇擔任「特聘內容製作人」，為漫畫作者提供內容創意，為後續的影視化開發等打下基礎，也為優秀原創動漫提供展示平台，讓更多原創動漫可以成為「IP源頭」。

此外，優酷網也推動「新國風」動漫創作，希望幫助動漫IP更好的推進商業轉化，促成優質動漫IP的潛在價值最大化；B站則將原國產動畫的分類更名為「國創」，最新公布的33個動畫劇集專案新進度中，原創作品亦達到13部的空前新高。

雖然平台愈來愈重視原創漫畫，但亦有網民指出，僅依靠平台的支援，並不足以讓原創網漫復興，原創者們還必須進一步提升自己的創作實力，在激烈的競爭中尋找生存之道，生產出更符合市場需求的作品。