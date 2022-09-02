湖北前書記應勇任最高檢副檢察長　此前履職人大被指「退居二線」

十三屆全國人大常委會三十六次會議周五（2日）上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，免去張春生國家監委委員職務，並任命前湖北省委書記應勇為最高檢副檢察長、檢察委員會委員。張春生於上月3日獲任命為民政部副部長。

最高檢檢察長、中國首席大檢察官張軍同日發布公告稱，根據檢察官法等有關規定，應勇為中國一級大檢察官。



現年64歲的應勇是浙江仙居人，早年在浙江省擔任官職，曾任浙江省紀委副書記、省監察廳廳長、浙江省高級人民法院院長、黨組書記等職務。他於2007年11月調往上海工作，曾任上海市委副書記、市長、市政府黨組書記等職務。

2020年2月，湖北武漢爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，應勇作為「救火隊長」接替抗疫不力的蔣超良，出任中共湖北省委書記；2020年6月，其當選湖北省人大常委會主任。

2022年3月29日，官方宣布應勇因年齡原因，不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。4月20日，任十三屆全國人大憲法和法律委員會副主任委員，被指是「退居二線」。

截至2日下午16時35分，最高檢的網站還未有更新應勇的履歷和新任職位。（網站截圖）

截至9月2日下午16時35分，最高檢官網還未有更新刊登應勇的履歷和新任職位。

周五（2日）的會議上，亦決定免去肖亞慶的工信部長職務，任命金壯龍為部長；免去黃明的應急管理部部長職務，任命王祥喜為部長。肖亞慶早前因涉嫌違紀違法受查，接替他的金壯龍此前任中央軍民融合辦常務副主任，今年7月起任工信部黨組書記。黃明則於上週增補為社會和法制委員會副主任，接替他的王祥喜早前已獲任應急管理部黨委書記、國務院安委會副主任，兼任安委會辦公室主任。