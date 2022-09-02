廣州南沙工作港澳居民　明年起可申報享受個稅優惠政策

國務院今年6月出台《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》後，南沙不斷創新實踐，加快推動各項政策落地落實。

近日，南沙區財稅部門聯合起草編制了《2022年度廣州市南沙區港澳居民個人所得稅優惠政策申報指南（徵求意見稿）》，提及自明年起，在南沙工作的港澳居民可辦理享受個人所得稅優惠政策。



廣州南沙工作的港澳居民明年起可申報「港人港稅」優惠。（視覺中國）

《申報指南（徵求意見稿）》包括辦理時間、適用對象、辦理所需資料、辦理程序、諮詢渠道等內容。為了以更大範圍的優惠吸引港澳居民到南沙創業就業，當中列明，個人所得稅優惠政策適用對象為在南沙區工作、取得來源於南沙所得的香港、澳門特別行政區居民，包括永久性居民和非永久性居民。

港澳居民如需進行申報，可採取自行辦理或委託辦理。港澳居民僅需依照稅務機關指定的方式測算香港、澳門稅負，再通過自然人電子稅務局、 V-Tax平台或國家稅務總局廣州市南沙區稅務局辦稅服務廳等線上線下平台，或郵寄提供誠信條件的承諾書、港澳居民身份證明、在南沙工作的證明、內地銀行帳戶訊息、扣除項目和免稅項目材料等相關資料。若是通過任職受僱單位代為辦理，或委託涉稅專業服務機構或其他單位及個人辦理的，則需要額外提供一份授權委託書。

南沙區財稅部門將在兼顧申報簡便和貼近還原港澳稅負原則下，不斷提高稅收徵管服務水平。據了解，財稅部門將提供測算港澳稅負的服務，方便港澳居民線上快捷測算港澳稅負，並將按年度調整完善申報指南，以確保港澳居民切實享受優惠。