疫情｜內地昨增1819宗本土感染　深圳六區封控全員核酸檢測

國家衛健委公布，內地昨日（2日）新增1819宗新冠肺炎本土感染，逾7成半為無症狀感染。



深圳2日新增87例，包括福田、羅湖、龍華等六區利用3、4日周末兩天，在全區範圍開展兩輪全員核酸檢測，區內公交、地鐵停運；社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。除生活超市、藥店、醫療機構外，營業場所一律停業，餐廳僅提供快遞外賣。



內地新增502宗確診病例，其中本土病例440宗，包括四川128宗，黑龍江67宗，廣東65宗，西藏65宗，海南40宗，河南13宗，遼寧8宗，山東8宗，陝西8宗，重慶6宗，青海5宗，內蒙古4宗，浙江4宗，貴州4宗，天津3宗，吉林3宗，河北2宗，湖北2宗，雲南2宗，北京1宗，上海1宗，新疆1宗；其餘62宗為境外輸入病例。

同日，內地新增1486宗無症狀感染，其中1379宗為本土，包括西藏524宗，黑龍江168宗，遼寧116宗，青海104宗，山東75宗，四川74宗，河南40宗，廣東40宗，新疆35宗，吉林30宗，海南29宗，湖北25宗，甘肅24宗，江西23宗，河北21宗，天津18宗，陝西11宗，廣西9宗，貴州7宗，上海2宗，浙江2宗，北京1宗，內蒙古1宗；另107宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例6307宗，累計報告確診病例244324宗，5226人死亡。

中秋、國慶假臨近 多地明確出行要求

另一方面，中秋小長假即將來臨，十一國慶假期也在一個月以後登場，對此，不少地區發布了針對返鄉和出遊的防疫提醒。其中，河南鄧州等多地發布了「致在外老鄉的一封信」，倡導中秋假期非必要不返鄉，「跨區域往返流動，接觸人員複雜，感染風險增大，希望您近期暫緩返鄉，盡量留在當地賞月過中秋」。黑龍江七台河市新興區還發布倡議書，倡議機關幹部和企事業單位工作人員帶頭居家過節，勸導在外親友盡量在當地過節，避免旅途風險。

對於中秋出行，上海市提醒，低風險區人員可持48小時核酸陰性證明離滬，其他人員離滬持72小時核酸陰性證明。在8月31日召開的上海疫情防控發布會上，當局也提示市民，不前往疫情中高風險區或實施臨時性靜態管理區域，提倡市內的郊區鄉村遊、城市休閒遊。而廣東揭陽則發布中秋提示明確，提倡家庭聚會聚餐等控制在10人以下，倡議紅事緩辦、白事簡辦，並提前向所在村（社區）報備，控制參與人數。