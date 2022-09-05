四川成都再「封城」三日全民檢測　坐車須持24小時內陰性證明

四川成都繼續封城三天！繼早前宣布9月1日到4日全市全員核酸檢測後，成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周日(4日)晚上發公告，自9月5日零時起至9月7日24時，繼續進行全員核酸檢測。



有關通告指，全市人員繼續按應檢必檢要求，完成全員核酸檢測。全市學校、幼兒園暫緩返校，實行在線教育。校外培訓機構暫停線下培訓活動。全市進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須持24小時內核酸檢測陰性證明。

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通告又強調，堅持非必要不離開成都，確需離開成都的人士須持24小時內核酸檢測陰性證明。來往成都人士在完成「入川即檢」後，須持出發地點48小時內核酸檢測陰性證明乘坐公共交通。

通告指出，新津區、邛崍市在科學評估後，逐步恢復正常生活，外出和工作須持24小時內核酸檢測陰性證明。各類空間密閉娛樂場所和公共文體場所暫停開放和營業。繼續暫停堂食，只提供快遞外賣服務。養老院、兒童福利院、監所等實施封閉管理。宗教活動場所暫時關閉。按照非必要不舉辦原則，嚴格控制會議、培訓、演出、展覽展銷、廣場舞等聚集性活動。除保生活、保生產、保防疫等車輛外，其他車輛原則上不出入該行政區域。

其餘區（市）縣繼續按照《成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部關於在全市開展全員核酸檢測的通告》規定執行防控措施。