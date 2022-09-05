疫情｜深圳分級解除管控　街道連續3日無社會面陽性病例可解封

深圳疫情持續，不過官方昨日（4日）晚上宣布，從今日（5日）0時起，採取分級分類管控措施。9月2日-4日期間連續三天無社會面陽性病例的街道，可解除臨時管控措施，實施常態化管理；出現社會面陽性病例的街道，從最後一個社會面陽性病例出現的日期起，臨時管控措施往後順延三天。



深圳疫情持續，4日新增本土病例71宗，包括確診病例50宗及無症狀感染者21宗。

深圳市衛健委二級巡視員林漢城4日晚上表示，當前深圳疫情防控形勢嚴峻複雜，日新增病例數保持在較高水平，社區傳播風險依然存在，但是深圳六個區從9月3日開始開展了兩輪核酸檢測，採取差異化社會面疫情防控措施，有效降低了人群流動性，社會面初篩陽性病例數明顯下降，疫情防控形勢總體可控，平穩向好。

林漢城又表示，深圳根據當前疫情防控態勢，對部分防控措施進行了調整。一些繼續採取臨時管控措施的街道，要實行較為嚴格的社會面管理措施，嚴格對照白名單，非本小區、城中村居民非必要情況謝絕進入。所有外賣、快遞等不進入社區、小區、城中村，實行無接觸配送，按照所在街道和社區的通知要求，分時段每天參加核酸檢測。

林漢城表示，其他採取常態化管理的街道，要繼續嚴格執行常態化防控工作的有關要求，各住宅小區、城中村和人員密集區域的進出口，要實行24小時值守，嚴格做到核酸結果必查、體溫必測、口罩必戴、場所碼必掃。

有傳深圳科興科學園上月24日10萬人出行碼突然變「黃碼」，只有做了核酸才可以離開科學園回家：

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部分地鐵站及巴士站仍暫停運行

據《深圳特區報》報道，據深圳市交通部門，9月5日起地鐵、巴士正常運營。乘客搭乘地鐵及巴士，須憑48小時核酸陰性證明或24小時內核酸檢測憑證（記錄）方可進站。

不過多個地鐵站仍然暫停運行。據深圳地鐵集團，地鐵1號線羅湖站、2號線蓮花西站、3號線六約站、5號線民治站、6號線赤尾站、7號線皇崗口岸站、8號線沙頭角站、10號線冬瓜嶺站等24個地鐵車站暫時停止運營，列車過站不停；3/7號線石廈站、2/9號線景田站、1/3號線老街站等8個地鐵站暫停運行，但保留站內轉乘。

據港鐵公告，5日起清湖站、龍華站、上塘站、白石龍站、民樂站、蓮花北站、福田口岸站暫停運營，列車過站不停站；福民站、紅山站暫停運營，保留站內換乘。

巴士方面，9月5日起，除了根據福田、羅湖、鹽田、南山、龍崗、龍華等區疫情防控最新通告要求，南園、福保、福田、蓮花、東門、桂園、南湖、沙頭角、鹽田、蛇口、橫崗、民治、龍華、大浪等街道的部分巴士站點暫停運營、途經巴士線路實行跳站運行外，全市其餘巴士站點正常運營，途經巴士線路正常停靠。