內地增1552宗本土病例　成都再封城檢測三日　深圳分級解除管控

國家衛健委公布，內地昨日（4日）新增1552宗新冠肺炎本土病例，西藏佔最多，佔516宗。



內地昨日新增303宗本土確診病例，四川105宗，西藏64宗，廣東63宗，內蒙古14宗，海南14宗，遼寧13宗，山東5宗，黑龍江4宗，江西4宗，青海4宗，河南3宗，天津2宗，浙江2宗，湖南2宗，陝西2宗，貴州1宗，新疆1宗，含34宗由無症狀感染者轉為確診病例（海南10宗，黑龍江4宗，遼寧3宗，河南3宗，四川3宗，山東2宗，湖南2宗，廣東2宗，青海2宗，浙江1宗，西藏1宗，新疆1宗）。無新增死亡病例。

昨日新增1249宗本土無症狀感染者，西藏452宗，黑龍江162宗，青海95宗，遼寧93宗，四川80宗，江西72宗，山東52宗，新疆29宗，吉林26宗，廣東26宗，貴州25宗，河南24宗，湖北18宗，廣西17宗，海南16宗，河北13宗，安徽13宗，天津12宗，甘肅12宗，內蒙古7宗，陝西4宗，雲南1宗。

據早前報道，深圳疫情持續，4日新增本土病例71宗，包括確診病例50宗及無症狀感染者21宗。深圳官方4日晚上宣布，從今日（5日）0時起，採取分級分類管控措施。9月2日-4日期間連續三天無社會面陽性病例的街道，可解除臨時管控措施，實施常態化管理；出現社會面陽性病例的街道，從最後一個社會面陽性病例出現的日期起，臨時管控措施往後順延三天。

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成都4日新增本土病例140宗，包括確診病例90宗及無症狀感染者50宗。成都早前宣布9月1日到4日全市全員核酸檢測，要求全市居民原則上居家，當局4日晚上再發公告稱，自5日零時起至7日24時，繼續進行全員核酸檢測。