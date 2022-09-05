疫情持續衝擊客運　國鐵集團負債6兆　最賺錢京滬高鐵賠逾10億

疫情持續衝擊國鐵集團經營業績，集團日前披露的2022年上半年財務決算顯示，截至上半年，國鐵集團負債合計6兆元（人民幣．下同），較上年同期增加3.45%。

二季度末，國鐵集團負債率為66.81%，較去年底增長0.48%，連最賺錢的京滬高鐵也虧逾10億。



内地媒體《第一財經》報道，國鐵集團上半年實現營業總收入4857億元，同比減少271億元，淨利潤虧損804億元，較去年同期507億元的虧損額擴大58.5%。

國鐵集團總收入主要由客運收入和貨運收入組成，上半年國鐵集團實現貨運收入2344億元，同比增長9.6%，客運收入下滑明顯，僅965億元，同比減少599億元，下降38.3%。

集團表示，淨利潤虧損的主要原因是多點散發疫情，給鐵路運輸經營帶來較大影響，客運和多元經營尤其嚴重。同時，上半年鐵路固定資產投資保持高位運行，負債總額有所增加。鐵路負債主要是建設投資負債，債務風險穩定可控。

2022年1月25日，來往北京和張家口的高鐵。（Getty Images）

「中國最賺錢高鐵」京滬高鐵上半年淨利虧損10.28億元，同比下降137%。今年二季度是2020年1月以來首次錄得季度虧損。上半年，京滬高鐵本線列車運送旅客同比下降66.7%，跨線列車運營里程同比下降41.5%。

京滬高鐵稱，上半年京滬高鐵沿線多個地區，尤其是上海、北京等特大城市出現多輪聚集性新冠疫情，且持續時間較長，史無前例影響商務、旅遊、探親等高鐵主要客流出行需求，旅客出行意願呈斷崖式下降，持續嚴重衝擊公司經營業績。

雖然虧損擴大，國鐵集團預計，根據2021年全國鐵路完成固定資產投資7489億元的規模計算，下半年鐵路投資仍有近5000億左右空間，預計下半年或將投入更多資源鐵路建設。