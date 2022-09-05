四川地震．持續更新｜瀘定縣災情曝光　有建築物嚴重損毀屋簷倒塌

四川甘孜州瀘定縣今日（5日）中午12時52分發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里。截至下午4時左右，地震已造成7人死亡，2人因山泥傾瀉走避不及輕傷，有人因房屋坍塌被壓住。



【17:50】更多瀘定縣的災情曝光，有建築物嚴重損毀，疑似有部分屋簷塌下，也有超市的醬料瓶散落一地。

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【16:55】瀘定地震引致山體滑坡，有路人拍下山石滾落瞬間，可見現場塵土四起道路中斷。

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【16:40】甘孜州人民政府新聞辦舉行新聞發布會，通報瀘定6.8級地震相關情況。目前地震已造成瀘定縣死亡4人、海螺溝管理局死亡3人。道路、通訊、房屋等受損情況正在核查中。

【16:35】內媒《界面新聞》報道，截止下午3:30，四川省機場航班取消率90%，其中達州金埡、九寨溝金龍、稻城亞丁、甘孜格薩爾、康定機場航班全部取消，成都天府國際機場取消率96%、成都雙流國際機場取消率88%。

瀘定縣趙家岩隧道瀘得路30km+700m處道路一度被落石阻斷，事後已搶通，小型汽車可通過。​​​（微博＠甘孜州公安局交警支隊）

【16:30】據四川省地震局，地震專家綜合分析認為，此次瀘定6.8級地震震中位於鮮水河斷裂帶南東段磨西斷裂附近，為主震-餘震型地震，根據區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等資料，近期原震區發生更大地震的可能性不大，餘震活動仍將持續一段時間。

截至5日下午3時共記錄到M3.0級及以上餘震3次，其中4.0-4.9級地震1次，3.0-3.9級地震2次。